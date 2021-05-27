Bazı kullanıcılar tarafından paylaşılan gönderilere göre Facebook'un son uygulama güncellemesinden sonra karanlık mod özelliği ortadan kayboldu. Ancak şu an için sorundan tüm kullanıcılar etkilenmiyor ve Facebook'un bunu kasıtlı olarak gerçekleştirip gerçekleştirmediği de bilinmiyor.

Karanlık mod, son birkaç yılda uygulamaların olmazsa olmaz özelliklerinden biri haline gelmiş durumda. Özellik öylesine popüler hale geldi ki Facebook, Twitter gibi devler dahi bu akıma karşı koyamayarak uygulamaları için karanlık mod özelliği yayınladılar.

Dünyanın farklı bölgelerinden kullanıcıların Twitter'daki paylaşımlarına göre Facebook'un son uygulama güncellemesinden sonra hem iOS hem de Android sürümünde karanlık mod ortadan kayboldu. Facebook henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadığından bunun bir hata sonucu mu yoksa kasıtlı olarak mı gerçekleştiği bilinmiyor.

Kendi gerçekleştirmiş olduğumuz kontrollerde karanlık modun güncellemeden sonra dahi var olmaya devam ettiğini gördük. Dolayısı ile söz konusu durumdan tüm kullanıcıların etkilenmediğini ve olayın doğrudan uygulama güncellemesiyle bağlantılı olmadığını ifade edebiliriz

Şu an için sorun, resmi bir ağızdan onaylanmadığından ve kasıtlı olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği bilinmediğinden bir çözüme de sahip değil. iOS ya da Android fark etmeksizin uygulamayı aydınlık temada kullanıyorsanız Ayarlar>Karanlık Mod adımlarını uygulayarak karanlık modun var olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Karanlık Mod seçeneğini göremiyorsanız muhtemelen söz konusu sorundan etkileniyorsunuzdur.