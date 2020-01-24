Jeff Bezos'un iPhone X'unun Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman tarafından hackletilmesi, gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Facebook Genel Müdür Yardımcısı Nick Clegg, böyle bir olayın gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman'ın Amazon CEO'su Jeff Bezos'un telefonunu hackletmesi olayında yeni perdeler aralanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Bezos'un kullandığı iPhone X'in WhatsApp aracılığıyla hacklendiğinden ve bu işlemin nasıl gerçekleştiğinden bahsetmiştik. Gün içerisindeyse WhatsApp ve dolayısıyla da Facebook, eleştirilerin kurbanı oldu.

Facebook Genel Müdür Yardımcısı Nick Clegg, verdiği bir röportaj sırasında WhatsApp mesajlarının uçtan uca şifrelendiğini, dolayısıyla da herhangi bir saldırı durumunun mümkün olmadığını ifade etti. Üstelik Clegg'e göre WhatsApp, başlı başına güvenli bir uygulamaydı ve bilgisayar korsanlarının WhatsApp üzerinden bir akıllı telefonu hacklemesi, çok da mümkün değildi. Ancak bilişim uzmanları Clegg'in bu açıklamalarını hedef tahtalarına oturttular.

Yazılım uzmanlarına göre WhatsApp, Facebook'un iddia ettiği kadar güvenli değil

Bilişim uzmanlarına göre WhatsApp, Clegg'in anlattığı kadar güvenli bir uygulama değil. Hatta uzmanlar, 2019 yılında WhatsApp'ın çok önemli bir problemini gün yüzüne çıkartmışlardı. Bu problem, bilgisayar korsanlarının alıcı cevap vermese bile WhatsApp üzerinden yaptıkları aramalarla kullanıcıları gözetleyebiliyor oluşuydu. Jeff Bezos olayı ile de WhatsApp'ın, belki de en büyük ikinci büyük sorunu gün yüzüne çıkmış oldu.

Clegg'e göre bir bilgisayar korsanı, kötü amaçlı bir e-posta gönderdiği takdirde bu durumdan etkilenmek için o e-postayı açmak gerekiyor. Yani Clegg'e göre Bezos, gönderilen o videoyu açmasaydı böyle bir hack olayı yaşanmayacaktı. Ancak yazılım uzmanlarına göre böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü bilgisayar korsanları, WhatsApp üzerinden kullanıcının haberi olmadan da zararlı kodları çalıştırabiliyorlardı.

Yazılım uzmanları ve siber güvenlik araştırmacılarına göre Facebook ekibinden hiçkimse, Clegg'e en ufak bir açıklama dahi yapmamış ve kötü amaçlı yazılımlarla ilgili bilgi vermemiş. Çünkü yazılım uzmanlarına göre ne WhatsApp, Clegg'in düşündüğü kadar güvenli bir uygulama ne de WhatsApp üzerinden siber saldırı düzenlemek imkansız. Görünen o ki ilerleyen günlerde bu konu, konuşulmaya devam edecek.