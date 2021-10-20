Bugün sabah erken saatlerde Facebook'un yıllar sonra şirket ismini değiştireceğine dair ilk bilgiler gelmişti. Oculus, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi hizmetleri bünyesinde bulunduran şirketin yeni ismi sır gibi saklanırken, sosyal medyadan gelen birbirinden komik ve yaratıcı isim önerilerini sizlerle paylaştık.

Bugün sizlerle paylaştığımız bir haberle birlikte Facebook'un 2004 yılından beri kullandığı şirket ismini değiştireceğini duyurmuştuk. Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi dünyanın en çok kullanılan hizmetlerini bünyesinde bulunduran şirketin bu radikal kararı alması epey şaşırtıcı oldu.

Kendi metaverse'üne geçecek şirketin bu haberi sonrasında biz de takipçilerimizde Twitter üzerinden şu soruyu yönelttik; Facebook'un yeni ismini siz koyacak olsaydınız ne koyardınız? İşte sizlerden gelen birbirinden komik ve yaratıcı fikirler.

Facebook'un yeni ismi için birbirinden eğlenceli fikirler: