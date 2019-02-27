Facebook, Yeni Video Uygulaması Facebook Showcase'i Duyurdu

Premium video servisine daha fazla dikkat çekmeye çalışan Facebook, yeni dönemde Facebook Watch'un yanına bir de Facebook Showcase'i ekliyor.

Facebook'un uzun süredir üzerinde durduğu 'Watch' uygulaması, beklenen başarıyı yakalamakta ciddi bir biçimde zorlanıyor. Büyük isimlerle yapılan reklam anlaşmaları, yapılan promosyanlar derken Watch'un bu güne dek elde ettiği toplam 400 milyon izleyici Facebook'u çok da mutlu etmiş değildi.

Uzun vadede Netflix'e rakip olması planlanan premium video izleme sistemi şu an için beklenen ivmeyi gerçekleştiremese de Facebook'un farklı planları var. Facebook'tan Matthew Henick, Facebook Showcase'in Watch'un bir rakibi veya yapamadıklarını yapacak yeni bir uygulama olmadığını, buna karşın önceki girişimlerden ders alınarak geliştirilecek bir alternatif yaratmak istediklerini açıkladı.

Yapılan basın lansmanında Human Discoveries ve The Real World gibi platformu promote edecek farklı yapımlar da duyuruldu. Facebook henüz agresif bir politika izlemiyor olsa da streaming alanında önümüzdeki süreçte sektörde var olmaya çalışacak gibi görünüyor.