Facebook, yeni yayınlanacak güncellemelerle birlikte Facebook'taki geçmişinizi kolayca silebileceğiniz bir özellik getiriyor.

Geçtiğimiz yılın başlarında Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, kullanıcıların hem mobil uygulama üzerinden hem de web üzerinden kolayca ve tek bir tıkla bütün interaksiyon geçmişlerini silebilecek bir yenilik üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Görünen o ki o güncellemeye yaklaşıyoruz.

Bildiğiniz gibi Facebook'ta yaptığınız hareketleri ve uygulama geçmişinizi temizlemek için akla karayı seçiyorsunuz. Onca farklı menü arasına girip çıktıktan sonra birçok kez elle silme işlemi yapmanız da gerekiyor. Hal böyleyken Facebook'ta bulunmasını istemediğiniz kalıntılar durmaya devam ediyor.

Hem mobil sürümlerde hem de webde bundan böyle bir küçük buton bulunacak ve bu botuna tıklayarak geçmişinizi kolayca silebileceksiniz. Facebook, özelliğin şu an test aşamasında olduğunu ve en yakın zamanda uygulamaya konacağını belirtti.