Facebook uzun süredir yalan haberlerle olan savaşını sürdürüyor. Yerel haberleri destekleyerek yalan haberlerle savaşmak niyetinde olan Facebook, 300 milyon dolar para dağıtacak.

Facebook haber ortaklığı programı için önümüzdeki 3 yıl boyunca 300 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Bu ortaklığın temelinde basınla olan ilişkilerini düzenlemek ve Facebook’da ortaya çıkan yanlış haberleri ortadan kaldırmak var.

Haber ağlarını genişletmek için 20 milyon dolarlık bir yatırım yapan Facebook, habercilikle alakalı bazı kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve bazı haberciliği destekleme kuruluşlarına da 16 milyon dolar para dağıtacak.

Yerel haber yapan kuruluşların da desteğe ihtiyacı olduğu aşikar. Son yapılan çalışmalara göre 2004 yılından itibaren 1800 yerel haber kuruluşu kapandı veya başka kuruluşlarla birleşti. Bu rakamı oranlarsak neredeyse her 5 kuruluştan 1 tanesi kapanmış. Yalan haberlerin havada uçuştuğu bir sanal dünyada (özellikle yerel haber kuruluşları olmayan yerlerde yalan haber oranı çok artıyor) haberlerin etkisi en çok seçim dönemlerinde görülüyor.

Facebook ve Google gibi kendi haber ağları olan dev şirketler, haber sağlayıcılarına bütçe ayırıyorlar. Yapılan araştırmalar da Facebook haberlerinin diğer haber kuruluşlarının haberlerinden daha çok okunduğunu ortaya koymuş durumda. Facebook ayrıca yerel haber kuruluşlarının sayfada ön plana çıkması için düzenlemeler yaptı. Bu da yerel haber siteleri için daha fazla referanslı içerik ve daha fazla trafik demek.