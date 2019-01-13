Facebook daha önceden kullanıcı verileri toplama ile alakalı sorunlar yaşamıştı. Bu sefer de Almanya Rekabet Kurumu Facebook'u mercek altına aldı.

Facebook’un başı bu aralar Almanya ile dertte gibi görünüyor. Yakın zamanda Almanya Rekabet Kurumu tarafından bazı yaptırımlar uygulanabilir. Reuters’ın haberine göre Facebook Almanya’da “bazı” kullanıcıları verilerini toplamayı bırakmak zorunda kalabilir.

Almanya’da rekabeti düzenlemekle görevlendirilmiş olan Federal Kartel Ofisi, Facebook’u 4 senedir yakından takip ediyor. Ofis yaptığı açıklamada “Pazardaki hakim konumunu, kullanıcılarından bilgisi veya izni olmadan veri toplayarak kötüye kullanıyor” dedi.

Kurum, Facebook’un üçüncü parti uygulamalarla kullanıcı verilerine eriştiğini açıkladı. Söylenen uygulamalar arasında Facebook’un sahip olduğu WhatsApp ve Instagram uygulamaları ile beraber diğer bazı oyunlarda ve web sitelerinde de “takip etmeyen veya üye olmayan kullanıcıların” da bilgilerini topladığı ortaya çıktı.

Federal Kartel Ofisi'nin şu an için Facebook’a karşı ne yaptırım uygulayacağını bilmiyoruz. Alman Bild am Sonntag gazetesi ise olaylarla alakalı ofisin sadece bazı kullanıcı verileri toplamasını yasaklayacağını bildirdi.

Bütün bu olanlara karşı Facebook tarafında konuşan bir sözcü ise “Kartel Ofisin bulguları yanlış. Biz kendimizi savunmaya devam edeceğiz” dedi.