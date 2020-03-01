Facebook Yetkilisi, TikTok İçin Endişeli Olduklarını Söyledi

NBC'ye konuşan Facebook’un operasyon sorumlusu Sheryl Sanderg, TikTok'un durdurulamaz büyümesi hakkında endişeli olduklarını dile getirdi. Çinli uygulamanın çok hızlı büyüdüğünü belirten Sanderg, böyle bir değişikliği dikkate almaları gerektiğini de belirtti.

Geride bıraktığımız yıla damgasını vuran video paylaşım uygulaması TikTok, özellikle genç yaştaki kullanıcılar arasında hızla yayılmaya devam ediyor. Şu ana dek 1,5 milyardan fazla indirilen Çin uygulaması hakkında konuşan bir Facebook yöneticisi, platformlar arasındaki savaş bağlamında TikTok’un bu büyümesinin endişe verici olduğunu söyledi.

NBC tarafından yapılan röportajda konuşan Facebook’un operasyon sorumlusu Sheryl Sanderg, sosyal platformların kitle katılımı elde etmek için harcadığı savaşı anlattı. Kendisine yöneltilen TikTok hakkında endişeli olup olmadığı sorusu üzerine Sanderg, “Tabii ki. Çok büyük, çok hızlı büyüyorlar. Bizim hiç yapmadığımız kadar hızlı bir şekilde çok yüksek rakamlara ulaştılar. Bunu önemsiyoruz, herhangi bir değişiklik için endişelenmeliyiz” ifadelerini kullandı.

TikTok’un hızlı yükselişi, bazı problemleri de beraberinde getiriyor:

Geçtiğimiz kasım ayında 1,5 milyar indirme barajını aşan TikTok, geride bıraktığımız 2019 yılı içerisinde Facebook ve Instagram’ın önüne geçerek en çok indirilen üçüncü uygulama olmuştu. Uygulamanın bu denli hızlı yükselişi beraberinde bazı sorunları getirmiş ve Çin servisi kişisel verileri ihlal etmekle suçlanmıştı. Ancak Facebook’un son birkaç yılına baktığımızda TikTok’tan aşağı kalır yanı olmadığı görülebiliyor.

Son dönemlerde özellikle ABD hükümetiyle başı dertte olan TikTok, geçtiğimiz aylarda askeri bilgi ve uygulamaları riske attığı öne sürülerek ülkenin ordusunda görev yapan askerler için yasaklanmıştı. Son olarak ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi’ndeki çalışanlar tarafından da kullanılması yasaklanan mobil uygulama, bu durumdan kurtulmak için bazı çözüm yolları arıyor.

Bu konuda TikTok’un sahibi ByteDance, hükümetin güvenlik konusundaki endişelerini gidermek için şirketin ABD pazarında görev yapacak ABD’li bir CEO ile çalışmayı planladıklarını açıklamıştı. Gelen son haberlere göre hâlâ bu kararının arkasında olan şirket, uygun bir kişiyi bulduğunda ABD pazarı için yöneticilik görevine getirecek.