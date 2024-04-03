Cep telefonlarımız hayatımızın ayrılmaz bir parçasıyken tabii ki onları kullanabilmek için de hatta ihtiyacımız var. Eskiler daha iyi bilir ama bir dönemler herkes kontörlü hat kullanıyordu. Peki ne oldu da faturalı hatta geçiş yaptık?

Teknolojinin evrim geçirdiği son yıllarda hayatımızda pek çok şey gibi hatlar da değişti. “Çaldır kapat, ben seni ararım.” döneminden bir anda özgürce konuşabildiğimiz döneme geldik. Ya da “Slm, nbr?” yazarken kendimizi bir anda destan yazarken bulduk.

Şimdilerde ise neredeyse sınırsız(!) internette dolaşma keyfi yaşatan faturalı hatlar, nasıl da bir anda vazgeçilmez hâle geldi dersiniz? Biraz eskiye inelim de hayatımızda neler değişmiş bakalım.

Cep telefonu ile aramızdaki süreç nasıl ilerledi?

Cep telefonuyla görüşme ve veri aktarımı gibi olanaklar sunan 2G teknolojisi, 1994’te Türkiye’de kullanılmaya başlandı. 1994 aynı zamanda Turkcell’in de faturasız hatlar ile hayatımıza girdiği yıl oldu. 2009’da 3G’ye, 2016’da da 4.5G’ye geçiş ile teknolojiyle daha içli dışlı olduk.

3G’ye geçiş ile de faturalı hatlar hayatımıza girmeye başladı. O dönemde var olan bütün GSM operatörleri farklı kampanyalar yapmaya başlamıştı. Vodafone aboneleri 1 GB’lık internet paketinden 30 liraya ya da 175 kontöre faydalanabiliyordu. 3 GB’lık internet paketi ise faturalı hat sahiplerine aylık 50 liraydı.

Döneminde faturalı hatlar daha avantajlı durumdaydı.

Tabii ki operatörler daha fazla müşteri çekmek için farklı kampanyalar düzenlemeye başlamıştı. Faturalı hatlar, faturasız hatlara göre farklı avantajlar sunuyordu. Yukarıda da görmüş olduğunuz gibi aylık ödenecek tutar, kullanılacak GB’a göre daha iyi durumdaydı.

Taahhüt karşılığında daha fazla müşteri çekmek için operatörler, taksitle telefon alma şansı da sunuyordu. E tabii o zamanlar bütün parayı telefona vermektense taksitle telefon almak hepimize daha mantıklı geliyordu. Dönemi bilmeyenler için söyleyelim, o zamanlar şimdiki gibi daha pahalıya denk gelmiyordu. Kaç kişi bu şekilde telefon sahibi oldu?

Faturalı hatların başka ne gibi avantajları var?

Kontörlü hat kullanırken her dakika "Ya kontörüm biterse?" korkusuyla yaşamak pek eğlenceli değil, değil mi? Faturalı hatta geçmekle, her ay sabit bir miktar ödersin ve iş bitti. Bu, sanki bir nevi mali özgürlük.

Eskiden şirketler haber vermeden kullanım dışındaki ücretlendirmeyi sessiz sedasız faturaya yansıtabiliyordu. Eminiz ki hepimizin dumur olduğu faturalar olmuştur. Ancak şimdilerde isterseniz kullanım hakkı bittiği gibi durdurmayı da aktif ederek beklenmedik masrafların önüne geçebiliyorsunuz.

Faturalı hatlar kuşkusuz ki daha cazip paketler sunuyor. E tabii her kuruşun bir cazibesi olması lazım. Daha fazla internet, daha çok konuşma süresi, SMS, sosyal medya paketleri, oyun gibi kişisel tercihler yapabileceğiniz pek çok seçenek var.

Bugünlerde her şey için internet gerekiyor ve faturalı hatlar, bu konuda kontörlü hatlardan çok daha avantajlı. Bir de kuşkusuz ki faturalı hattın en büyük avantajı acil durumlarda ortaya çıkıyor. Birisine ulaşmak zorunda olduğunuzda kontörünüz olmasa?

Faturasız, hazır kartların da avantajları yok değil?

Faturalı hatlar etrafımızı sarsa da artık faturasız hatların da avantajları öne çıkıyor. Öncelikle faturalı hatlar, elinizi kolunuzu bağlamaz. Taahhüt olmadığı için istediğiniz zaman farklı operatörlerin avantajlarına geçiş yapabilirsiniz ve herhangi bir cayma bedeli ödemek zorunda kalmazsınız.

Ön ödemeli olması da kimine göre daha avantajlı. Böylelikle önce ödersiniz sonra kullanırsınız ve daha kolay kontrol edebilirsiniz. Artık faturasız hatların da ekonomik paketleri olduğunu düşünürsek aslında iş tamamıyla sizin cep telefonunu ne kadar kullandığınız ve ihtiyaçlarınıza kalıyor.

Konu hakkındaki deneyimlerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Özellikle faturalıya geçiş döneminde yaşadığınız deneyimler varsa da bizimle paylaşın.

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