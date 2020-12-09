Fahrettin Koca: Çin'in Aşısını Beğenmezsek Ödeme Yapmayız

Çin'den gelecek Sinovac koronavirüs aşısı hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının etki göstermemesi halinde iade edileceğini ve ücret ödenmeyeceğini aktardı.

Habertürk’ten deneyimli gazeteci Fatih Altaylı’ya konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerin en önemli gündem maddelerinden biri olan Çin’den gelecek koronavirüs aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sinovac aşısı ile ilgili olarak “Beğenmezsek ödeme yapmayacağız bu aşıya” ifadelerini kullanan Bakan Koca’nın açıklamaları şu şekilde:

“Bu şekilde aşı anlaşması yapabilmiş tek ülkeyiz Siparişimizi verirken bunu anlaşmaya koyduk. Bizdeki sonuçlar yeterince etkin olmaz ise aşıları iade etme ve beş kuruş bile ödememe hakkımız var. Böyle bir anlaşmayı, herhangi bir aşı firması ile yapabilmiş başka ülke yok.

"Pek çok firma ile görüşüldü en başında. Umut veren aşı çalışmalarının hepsiyle"

Keşke bizim bu aşılar için ne uğraş verdiğimizi vatandaş bilse. Emin olun diğer firmalar ile ilgili görüşmelerimizde geç kalmadık. Ama vermediler ya da bizim istediğimiz sürede veremediler. Pek çok firma ile görüşüldü en başında. Umut veren aşı çalışmalarının hepsiyle. Mesele süre idi. Ne zaman verileceği. İki firma bize süre konusunda istediğimize yakın tarihlerde aşı verebileceğini söyledi o zaman.

Biri Sinovac(Çin), diğeri Astra Zeneca/Oxford (İngiltere) erken dönemde aşı temin edebilecek olanlar bunlardı. Astra Zeneca sonuçlarda sorun yaşayınca onlarla anlaşamadık. Ama hala önümüzde o olasılık var. Astra Zenaca hala aşı verebiliriz diyor ve sonuçlar olumlu çıkarsa İngilizlerin Astra Zeneca aşısını da alabiliriz. O kapı hala açık. Üstelik 4 dolar fiyatı ile en ucuz aşı da o. Moderna ise sizin de bildiğiniz gibi ABD dışına satılamayacak ilk dönemde."

"Biontech aşısı da gelecek"

Altaylı’nın “Ne oldu Biontech aşısı? Niye almadık ya da alamadık” sorusu üzerine “Almadığımız doğru bilgi değil. Biontech aşısı da gelecek.” ifadelerini kullanan Bakan Koca, kurucuları arasında Türk bilim insanlarının da olduğu Biontech firmasının aşısıyla ilgili olarak şu şekilde konuştu:

“Üretimi zor bir aşı, taşıması belirli koşullara bağlı bir aşı. Onlarla da bir yere vardık. Yıl sonuna kadar 25 milyon dozu verebilecekler. Biz bunu erkene çekmeye çalışıyoruz. Yoksa Biontceh aşı da gelecek. Mesele zamanlama. Biz yazdan önce istiyoruz. Yangınımız var. Bir an önce söndürmemiz lazım. Ama Biontech aşısı da gelecek. Yeni yıla kadar bir kısım gelir. Nisan’a kadar gerisi gelsin diye uğraşıyoruz.

Bize Nisan’a kadar en 100 milyon doz gerek bunu sağlamaya çalışıyoruz. Nisan ayında bu belayı bitirmek, gündemden düşürmek istiyoruz. Bu yüzden tem aşılarla ilgiliyiz. İstemiyoruz diye bir şey yok. Alacağız. En az 25 milyon doz alacağız. Fiyat da pahalı değil. Bizim Biontech ile anlaştığımız fiyat Çin aşısını aldığımız fiyat ile aynı.”

"Avrupa’da bu aşıyı en hızlı uygulayabilecek ülkelerden belki de birincisiyiz"

50 milyon vatandaşa 100 milyon doz aşı yapılması noktasındaki zorluklar ile ilgili de konuşan Bakan Koca, “Merak etmeyin. Biz yaparız. 1. Kademe sağlık hizmetinde Dünya’nın en iyilerinden biriyiz. Bu yüzden çok fazla ekstra hazırlığa gerek yok. Ama hazırlığımızı elbette yapıyoruz.” ifadelerini kullandı ve açıklamalarını şu şekilde noktaladı:

“İddia ediyorum Avrupa’da bu aşıyı en hızlı uygulayabilecek ülkelerden belki de birincisiyiz. Bir de İngiltere hızlı uygulama kapasitesine sahip. Almanya da hazırlık yaptı. Pek çok ülke aşı gelse bile çok hızlı uygulayamayacak. Bizde sorun çıkmaz. Çok hızlı uygularız. Mesela ben ilk Sağlık personeline yapılacak olan ilk aşıların 1 gün içinde yapılıp bitirilmesini istiyorum ki yapacak durumdayız”