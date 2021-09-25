Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yakın zamanda Twitter’dan paylaştığı gönderiyle Türkiye’nin uygulanan aşı dozu sıralamasında yükseldiğini duyurdu. Yaklaşık 1 milyon dozla Almanya’yı geçen Türkiye, listede 7. sıraya oturdu.

Türkiye’de COVID-19 salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmaları aylardır sürmekte. Aşı olmak istemeyen bir azınlık mevcut olsa da on milyonlarca vatandaş, 2 dozluk aşı takvimini tamamlamış durumda. Yakın zamanda ilgili bir mevkiden gelen açıklamaya göre Türkiye, aşılama konusunda dünyanın ilk 10’unda.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter’da paylaştığı verilerle Türkiye’nin aşılama konusunda geldiği noktayı açıkladı. Uygulanan doz sayısı bakımından ülkelerin sıralamasını gösteren grafiğe göre Türkiye, Almanya’yı geride bırakarak 7. sıraya yerleşti.

Fahrettin Koca'nın ilgili tweet'i:

Fahrettin Koca, dünyaya dair sayısız konuda veri sunan ‘Our World In Data’ sitesinden aldığı bir grafiği Twitter’da paylaştı. Yakın zamanda ülkenin 2 dozluk aşı takvimini doldurma oranı %69’a ulaşmıştı. Son veriler ise Türkiye’yi ülkelerin doz sıralamasında 1 adım daha yükseltti.

Sitedeki grafiği paylaşan Bakan Koca, Türkiye’nin 7. sırada yer aldığına dikkat çekti. 107 milyon dozun uygulandığı Türkiye’nin hemen altında 106 milyon dozla Almanya, üzerinde ise 132 milyon dozla Endonezya yer aldı. Listenin lideri ise hem kalabalık nüfusundan hem de aşı üreticisi olmasından dolayı 2,19 milyar doz aşının uygulandığı Çin oldu. Fahrettin Koca, haberi Twitter’da şu ifadelerle duyurdu:

"Doz sayısında dünyada 7. ülkeyiz. COVID-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya'yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7. sıradayız. Türkiye'den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var."