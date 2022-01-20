Fahrettin Koca: Turkovac'la İlgili Yeni Çalışma Yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki hafta itibarıyla Türkiye'de yeni bir çalışma başlayacağını açıkladı. İki doz BioNTech aşısı yapılan vatandaşlara bir doz Turkovac uygulanıp antikor seviyesi ölçülecek. Bakan Koca'ya göre bu, dünyada bir ilk.

Omicron varyantı nedeniyle hayatımızı yeniden etkilemeye başlayan koronavirüs pandemisi, Sağlık Bakanlığı'nı teyakkuza geçirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir süre önce kullanıma sunulan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, önümüzdeki günlerde yeni bir çalışma başlayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye'de iki doz BioNTech aşısı uygulanan bazı vatandaşlara üçüncü doz olarak da Turkovac uygulanacak. Yani vatandaşlar, iki doz mRNA aşısı üzerine inaktif aşı olacaklar. Bu vatandaşların vücutlarındaki antikor miktarının inceleneceğini söyleyen Fahrettin Koca, çalışmanın dünyada ilk olacağını söyledi.

Pazartesi günü başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle: 2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz Turkovac aşısı çalışmasını başlatacağız. Hastadaki antikor değişimini gözlemleyeceğiz. Pazartesi günü başlayacak çalışma. Etik kurul çalışmasını tamamladı, izin verdi. Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif Aşı çalışması dünyada ilk olacak...

Pandemi demişken; Türkiye'deki son duruma da bakalım. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 72.615 olarak kayıtlara geçti. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 176'ydı. TÜBİTAK'ın verilerine göre 17 Ocak 2022 itibarıyla Türkiye'deki toplam COVID-19 vaka sayısı 10.459.164 oldu. Koronavirüs nedeniyle kaybettiğimiz toplam can sayısı ise 84.758...