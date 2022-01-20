Ünlü iş insanı Bill Gates, yaptığı yeni açıklamasında geleceğe dair korkutan bir uyarıda bulundu. Gates, gelecekte koronavirüsten çok daha ölümcül ve ciddi hastalıklara neden olabilecek patojenlerin görülebileceğini açıkladı.

Günümüzde yaşadığımız koronavirüs salgını gibi devasa bir salgın hakkında 6 yıl önce uyarı yapan Bill Gates, bugün daha da kötü hissettirecek bir açıklama yaptı. Bill & Melinda Vakfı’nın Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu’na yapacağı 150 milyon dolarlık taahhüdünü duyurduğu sırada Gates, gelecekte koronavirüsten daha güçlü salgınlara yönelik uyarıda bulundu.

Hükümetleri bir sonraki küresel salgına hazırlanmak için milyarlarca dolar katkıda bulunmaya çağıran Gates, Omciron ve Delta varyantlarının şimdiye kadar görülen en bulaşıcı virüslerden bazıları olduğunu açıkladı. Fakat Gates, gelecekte dünyanın çok daha yüksek ölüm oranlarına veya ciddi hastalıklara neden olan bir patojenle yüzleşmek zorunda kalabileceğini belirtti.

Dünyanın öncelikleri 'garip'

Gates, açıklamalarının devamında dünyanın önceliklerinin ‘garip’ olduğunu söyledi. Aşı eşitsizliği konusuna el atmanın hayırseverler ve zengin hükümetlerin görevi olduğunu belirten Gates, “Tasarruf etmek için milyarlarca dolar harcamaktan bahsettiğimizde… trilyonlarca ekonomik hasar ve on milyarlarca hayat, oldukça iyi bir sigorta poliçesi.” ifadelerini kullandı.

Günümüzde aşının geliştirilmesinin gerçekleşmesine neden olan şeyin risk altındaki para olduğunu ifade eden Gates, “Yani büyük bir küresel fayda vardı. Artık hepimiz çok daha akıllıyız ve bir dahaki sefere daha fazla kapasiteye ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu. Son olarak gelecekteki bir salgına yönelik yapılacak inovasyonların, HIV ve daha iyi tüberküloz ve sıtma aşıları gibi güncel küresel sağlık problemlerini de ortadan kaldırabileceğini açıkladı.