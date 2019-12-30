Faladdin ve Kaave Falı (Falcı Bacı) gibi kahve falı uygulamaları, hanımların favori uygulamaları konumunda ve onun dışında da büyük bir etkileşime sahip. Peki bu uygulamaların arkasında gerçekten falcı bir teyze mi yatıyor? Yoksa hepimizin telefonları izlenip ona göre bizim bilgilerimiz bize geri mi satılıyor? Bu içerikte bunu elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız.

Birçok hanımın akıllı telefonlarında bulundurdukları olmazsa olmaz uygulamalar, kahve falı uygulamalarıdır. Bu uygulamaların arasında en popülerleri Faladdin ve Falcı Bacı (Kaave Falı). Uygulamaya içtiğiniz kahvenin telvesini fotoğraf olarak gönderiyorsunuz ve ardından uygulama içerisinden sizin kahvenizin bir falcı gözünden yorumlanmış hali size gönderiliyor.

Bu uygulamalar, ülkemizdeki fal kültüründen dolayı bir hayli popüler konumda. Peki, illaki merak etmişsinizdir: Bu Faladdin kim? Bu içerikte elimizden geldiğince bu sorunun cevabını yanıtlamaya çalışacağız. Bu tarz fal uygulamalarının arkasında gerçekten fal bakan gizemli bir teyze mi var yoksa telefonlarımızdaki bilgileri takip eden gizli şirketler mi?

Android ve iOS’da hangi kahve uygulamaları daha popüler?

Faladdin:

Faladdin üç dilde hizmet veren ve milyonlarca indirmeye sahip olan en popüler kahve falı uygulaması. Uygulama ücretsiz ancak uygulama içi satın alımlar bulunuyor. Uygulama içi satın alımlarda ise günlük ücretsiz kahve falı limitinizi doldurduğunuzda ekstra kahve falı hakkı satın alabiliyorsunuz.

Kaave Falı

Kaave Falı, bir diğer adı ile Falcı Bacı uygulaması ise Faladdin gibi dünya çapında değil, sadece ülkemizde hizmet veren bir kahve falı uygulaması. Genellikle bir uygulamada kahve falı baktırma hakkı biten kişiler, diğer uygulamalardan fallarına baktırmaya devam ediyor :)

Falcı Bacı (Kaave Falı) gibi uygulamaların arkasında gerçekten “falcı teyzeler” mi var?

Cevap: Hayır, Faladdin’in arkasında gerçekten falcı teyzeler yok. Sistem yapay zeka yazılımlarına dayanıyor ve makine öğrenimi sayesinde sürekli gelişmeye devam ediyor. 15 milyondan fazla kullanıcıya sahip uygulama Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde kahvelerinizin fotoğraflarını tanımlıyor ve bilgi havuzundaki görsellerle eşleştiriyor. Yani görsel işleme yapay zeka sistemi kullanılıyor.

Faladdin gibi fal bakma uygulamalarındaki sistem aslında günümüzde popülerleşen Google Lens’teki sistemin aynısı. Bildiğiniz gibi Google Lens, kameranızı herhangi bir objeye tuttuğunda görsel işleme ile fotoğraftaki objeyi tanıyıp onun ne olduğunu ve onla ilgili şeyleri karşınıza çıkartıyor. Bu tarz uygulamalar artık çoğalıyor ve hayatımıza kolaylık katıyor.

Fal yorumları ile yapay zekayı birleştirmek nasıl mümkün oluyor?

Aslında bu da çok zor bir işlem değil. Her ne kadar bizim kültürümüzde büyük yeri olan kahve falı dünya genelinde pek yaygın olmasa da Tarot, Astroloji ve ön görü (bir nevi kahinlik) neredeyse her kültürde yaygın olan fal sistemleri. Bu tarz Falcı Bacı, Faladdin ve Kaave Falı gibi fal bakma uygulamaları da bu genel bilgi havuzu ile yapay zekâ öğrenimini birleştiriyor ve karşınıza anlamlı bir metin çıkarıyor.

Faladdin ve Falcı Bacı’ya fal baktırmanız, aslında Google araması yapmaktan farksız:

Hatta aslına bakarsanız, bu uygulamalara gönderdiğiniz fotoğrafların yapay zeka ile tanımlanıp size anlamlı bir metin çıkarılması olayı, Google gibi arama motorlarında yaptığınız aramalardan tamamen farksız. Örnek olarak Google Görseller’de bir fotoğraf arattığınızı düşünün. Sizce bu sistem nasıl işliyor? Arattığınız görselin belirleyici noktaları, Google’ın görsel işleme yapay zeka sistemi sayesinde tanımlanıyor ve o bilgi havuzundaki bilgilerle eşleşen sonuçlar karşınıza çıkartılıyor.

Sonuç: Uygulamayı falcı zannederken robotla konuşuyorsunuz

Yani bu tarz kahve falı uygulamalarına kahve telvenizin fotoğrafını gönderip onunla ilgili bilgiler almanın Siri, Cortana veya Google Asistan gibi bir yapay zeka ile (yani robot ile) konuşmaktan farkı yok. Ek olarak bir bilgi daha verelim, bildiğiniz gibi sorular sorup tahmin ettiğiniz kişiyi bulmaya çalışan Akinator uygulaması da bir hayli popüler. Aslında onun da sistemi tamamen yapay zeka üzerine kurulu.

Akinator’un sisteminin de yine sizin Google’dan bir şey aratmanızdan farksız olduğunu belirtelim. Akinator’un size sorduğu sorulara verdiğiniz cevaplar, arka planda Google’da aratılıyormuş gibi bilgiler ile eşleştiriliyor ve ona göre karşınıza bir sonuç çıkıyor. Toparlayacak olursak bu konu hakkında söylenecek tek şey, yapay zekalara ve robotlara iyi davranmanız olacaktır :)