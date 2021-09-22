Harry Potter serisi ile başlayan büyücülük evreninin devam filmleri olan Fantastik Canavarlar serisinin 3. filminin ismi belli oldu. Filmde Gellert Grindelwald’u da kimin oynayacağı açıklandı.

Harry Potter evreninde geçen 8 filmin ardından serinin hayranlarına ilaç gibi gelen Fantastik Canavarlar 1 ve 2, izleyicilerin büyük bir çoğunluğundan geçer not almıştı. Serinin ilk filminde kendisi çok fazla göremesek de ikinci filmde bolca gördüğümüz Johnny Depp’te serinin hayranlarından tam puan almayı başarmıştı.

Fakat Johnny Depp’in Amber Heard ile olan olaylı davası ve ortaya çıkan bilgilerin ardından Warner Bros. Depp’in istifa etmesini istemişti ve Johnny Depp de bu isteği yerine getirerek seriden ayrılmıştı. Başarılı oyuncunun yerine kimin geleceği ise bugüne kadar bilinmiyordu.

Filmin ismi belli oldu:

Harry Potter evreni hakkında bütün gelişmelerin paylaşıldığı resmi Twitter hesabı olan Wizarding World, Yeni Fantastik Canavarlar filmi hakkında ilk mini fragmanı paylaştı. Yayınlanan fragmana göre filmin adı “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (Fantastik Canavarlar 3: Dumbledore’un Sırları)” olacak.

Filmde yine Eddie Redmayne’in canlandıracağı ve büyücülük dünyasının en önemli isimlerinden birisi olan Newt Scamander’ı, ve Jude Law’ın canlandıracağı genç Albus Dumbledore’u göreceğiz. İlk 2 filmde Johnny Depp’in canlandırdığı Gellert Grindelwald karakterini ise Hannibal dizisi ve Death Stranding oyunundaki performansları ile bilinen Mads Mikkelsen canlandıracak.

İkinci filmin hatalarından ders çıkaracak:

Pandemiden önce Kasım 2020 tarihine ertelenen filmin, Fantastik Canavarlar 2’nin yaptığı hataları tekrarlamamak için ertelendiği açıklanmıştı. Pek çok izleyici de filmin çok fazla detay içerdiğinden ve karakterlere odaklanmadığından yakınıyordu.

Serinin hayranlarına göre eğer Fantastik Canavarlar 3’te tıpkı bir önceki film gibi karakterlere odaklanmaz ve yaratılan dünyadaki detayları gösterme çabasına girerse serinin 4. filmi hiçbir zaman gelmeyebilir.

Fantastik Canavarlar 3: Dumbledore’un Sırları, 15 Nisan 2022’de sinemalarda sevenleri ile buluşacak.