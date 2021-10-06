Genç bir kadına tecavüz edip ölümüne sebep olduğu iddialarıyla yargılanan Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'ya açtığı davanın ardından şimdi de başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında 'hakaret' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Haber Twitter'da da gündem oldu.

İpek Er isimli genç kadının Musa Orhan isimli şahıs tarafından tecavüze uğradığı ve ardından genç kadının intihara sürüklediği iddiasıyla devam eden dava, son günlerde bambaşka bir gündemin parçası olarak yeniden tartışılmaya başlandı.

Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanması kararını, 'tecavüzcü' ve 'şerefsiz' sözleriyle eleştiren Ezgi Mola'ya karşı açılan 'hakaret' davası, geçtiğimiz günlerde sonuçlandı ve Mola'ya para cezası verildi. Tepki toplayan bu karara gelen eleştiriler ise şimdi başka bir 'hakaret' davasının konusu olacak gibi görünüyor.

Musa Orhan'ın avukatı şimdi de Farah Zeynep Abdullah hakkında suç duyurusunda bulundu:

Ezgi Mola'ya verilen para cezasını pek çok insan gibi oyuncu Farah Zeynep Abdullah da Twitter'da yaptığı paylaşımla eleştirdi. ''Uf diyecek o kadar şey var ki hangi hakaret hangi küfür karar veremiyorum. Net olan tek şey Musa Orhan'ın gerçek bir şerefsiz olduğu ve sistemin de onun yanında olduğu. O dava yüzsüzce açılabildiğinde şoklar yaşamıştık ve şimdi bi de üüüüf rezalet sonuca bak ya'' sözleriyle tepkisini dile getiren Farah Zeynep Abdullah, avukat Mehmet Erkan Akkuş'un radarına takıldı.

''Müvekkilim Musa Orhan'a karşı, Farah Zeynep Abdullah'ın iş bu beyanımızın konusunu oluşturan hakaret içerikli sosyal medya paylaşımını yayınlamasının ardından ciddi bir kitle tarafından hakaret ve tehdit içerikli mesajlar iletilmiş, müvekkil ve ailesi hayati bir tehlikeyle karşı karşıya kalmıştır.'' ifadeleri ile yapılan suç duyurusu haberinin ardından olaya tepkiler gecikmedi. Abdullah, hakkındaki suçlamaya ilişkin tepkilerini Twitter üzerinden dile getirdi.

Daha önce Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan, Selçuk Balcı, Aynur Aydın, Ayşe Arman, Engin Öztürk, Gülenay Kalkan, İbrahim Selim, Melek Mosso ve Gökhan Özoğuz hakkında da suç duyurusunda bulunan avukat Mehmet Erkan Akkuş, attığı bu adımın ve ardından Ezgi Mola için gelen kararın 'toplumsal linç kültürünün önüne geçecek bir karar' olduğunu iddia ediyor.