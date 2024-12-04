Fas Neden 115.000 Kişilik Devasa Bir Stadyum İnşa Ediyor? (Büyük Hedefleri Var!)

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Dünya çapında hayata geçirilen büyük projeler birçok kişinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu içerikte, Fas’ta inşa edilecek olan ve tamamlandığında dünyanın en büyük stadyumu olmayı hedefleyen devasa projeden bahsedeceğiz.

Fas, 2030 FIFA Dünya Kupası için devasa bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

Kazablanka’nın kuzeyindeki El Mansouria kasabasında inşa edilmesi planlanan Grande Stade Hassan II isimli stadyum ile yalnızca Fas’ın değil, tüm dünyanın gurur duyacağı bir yapının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Öyle ki bu yapı “Dünyanın en büyük futbol stadyumu” unvanını kazanmaya hazırlanıyor!

Grand Stade Hassan II stadyumu

Temeli 2024 yılında atılan bu devasa stadyumun 2030 yılı Dünya Kupası’ndan önce tamamlanması planlanıyor.

Yaklaşık 247 dönümlük bir alana yayılması planlanan stadyumun toplam maliyetininse 800 milyon dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bu etkileyici yapının yalnızca 115.000 kişi kapasiteli devasa tribünleriyle değil, aynı zamanda çevresinde yer alacak botanik bahçeleri ve modern altyapısıyla da dikkat çekeceği söyleniyor.

Proje, yalnızca bir stadyum değil âdeta bir kültür ve eğlence merkezi olmayı da amaçlıyor.

Stadyum için kullanılan teknoloji ve mühendislik de bir o kadar ilgi çekici.

Grand Stade Hassan II stadyumu

Grande Stade Hassan II’nin tasarımında kullanılan teknolojilerin hem geleneksel Fas kültüründen esinlendiği hem de modern mühendislik teknikleriyle donatıldığı belirtiliyor.

Stadyumun alüminyum kafes yapısının, Fas'ın ünlü topluluk çadırlarından ilham alınarak tasarlandığı ve bölgenin etnik değerlerini yansıtacak şekilde tasarlandığı söyleniyor.

Ek olarak tribünlerin düzeninin, seyirci deneyimini en üst seviyeye çıkaracak şekilde bölümlere ayrıldığı ifade ediliyor.

Söz konusu stadyumun yalnızca bir stadyum değil, aynı zamanda Fas’ın mühendislik ve tasarımda dünya sahnesine çıkışının bir simgesi olması planlanıyor.

Sürdürülebilirliği odak noktasında tutan bu projenin, yenilenebilir enerji kullanımı ve çevre dostu malzemelerle hem yüksek teknolojili hem de çevresel etkilerin minimumda tutulduğu örnek bir yapı olması amaçlanıyor.

Kaynak: Dezeen

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