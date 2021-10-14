Bilgisayarınız üzerinden Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzun temel flash dosyalarına erişebileceğiniz ve üzerinde düzenlemeler yapabileceğiniz fastboot araç ve protokolü nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen tüm soruları yanıtladık ve bilmeniz gereken detaylardan bahsettik.

Android işletim sistemi, kullanıcılarına tüm dosyalara erişim imkanı vermesi ile öne çıkıyor. Bu dosyalar arasında telefonun çekirdeğinde gizlenmiş olan temel flash dosyalar da var. Söz konusu derindeki dosyalara ulaşmak için fastboot olarak adlandırılan bir araç ve protokolü kullanabilirsiniz. Fastboot sayesinde yeni yüklemeler yapmanız ve var olan dosyalar üzerinde değişiklikler yapmanız mümkün.

Fastboot nedir, nasıl kullanılır gibi soruların yanıtları her kullanıcıyı ilgilendirmez. Eğer Android cihazınızdan memnunsanız böyle bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak cihazda bazı sorunlar yaşıyorsanız temel flash dosyalara müdahale etmeniz gerekebilir. İşte bu dosyalara erişmenizi, müdahale etmenizi ve yeni yüklemeler yapmanızı sağlayan fastboot nedir gelin yakından bakalım.

Fastboot nedir?

Fastboot, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınızın ve bazen tabletlerinizin çekirdeğinde bulunan gizli dosyalara bilgisayarınız üzerinden ulaşmanızı sağlayan bir araç ve protokoldür. Günümüzdeki pek çok marka bu tür temel flash dosyalara erişim kısıtlaması uygulasa da hala bazı markalarda bu protokolü uygulamak mümkün.

Fastboot, kurtarma moduna benzer ancak bu moda bir alternatiftir. Kurtarma modu alternatifi olan Android SDK yani Yazılım Geliştirici Kiti’ne dahil olarak gelir. Temel olarak bir Android önyükleyici parçasıdır. İkincil bir yazılım olarak kabul edilir. Bunun anlamı, cihazda Android işletim sistemi yüklü olmasa bile fastboot ile erişilebilir olmasıdır.

Fastboot nasıl kullanılır?

Adım #1: Buradan bilgisayarınızın işletim sistemine uygun Android SDK aracını indirin.

Buradan bilgisayarınızın işletim sistemine uygun Android SDK aracını indirin. Adım #2: Kurulumu tamamlayın.

Kurulumu tamamlayın. Adım #3: Android cihazınızın markasına göre değişen bir yöntem ile fastboot modunu açın.

Android cihazınızın markasına göre değişen bir yöntem ile fastboot modunu açın. Adım #4: USB hata ayıklama özelliğini aktif hale getirin.

USB hata ayıklama özelliğini aktif hale getirin. Adım #5: Android cihazı bilgisayarınıza USB kablo ile bağlayın.

Android cihazı bilgisayarınıza USB kablo ile bağlayın. Adım #6: Bilgisayarınızdan Komut İstemi sayfasını açın.

Bilgisayarınızdan Komut İstemi sayfasını açın. Adım #7: adb reboot bootloader yazın ve Enter’a basın.

adb reboot bootloader yazın ve Enter’a basın. Adım #8: Dilediğiniz işlemi gerçekleştirin.

Dilediğiniz işlemi gerçekleştirin. Adım #9: Komut İstemi sayfasına c:/adb/fastboot.exe reboot yazarak fastboot modundan çıkın. ya da

Komut İstemi sayfasına c:/adb/fastboot.exe reboot yazarak fastboot modundan çıkın. Adım #10: Android cihazınızın güç tuşuna uzun süre basarak fastboot modundan çıkın.

Android cihazınızın güç tuşuna uzun süre basarak fastboot modundan çıkın. Adım #11: İşlem tamam.

Bilgisayarınız üzerinden Android işletim sistemine sahip mobil cihazınızdaki temel flash dosyalarına fastboot ile erişmek ve düzenlemek için yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz. İşlemler, Android cihazınızın marka ve modeline göre değişiklik gösterebilir ancak benzer başlıklar olacaktır.

Fastboot hangi cihazlarda kullanılır?

Fastboot, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda ve bazı tabletlerdeki temel flash dosyalara erişmek, düzenlemek ve yeni yüklemeler yapmak için kullanılan bir protokol ve araçtır. Yalnızca Android cihazlarda kullanılıyor olsa da tüm Android cihazlarda kullanılabilen bir protokol değildir.

Günümüzde pek çok üretici, kullanıcıların bu tür temel dosyalara erişimini kısıtlamaktadır. Bu nedenle bırakın fastboot kullanmayı, fastboot modunu bile açamayabilirsiniz. Bu nedenle böyle bir işlem yapmadan önce Android cihazınızın fastboot uyumlu olup olmadığından emin olmalısınız.

Eğer Android cihazınız fastboot uyumlu değilse ya bu işlem üretici tarafından engelleniyordur ya da bu tür işlemler için kullanabileceğiniz farklı bir yöntem vardır. En iyisi üretici markanın yetkili teknik servisi ile iletişime geçmektir. Servis, çoğu zaman cihaza uzaktan erişerek bu tür temel flash dosya işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Fastboot kullanmak cihaza zarar verir mi?

Açık konuşalım, eğer fastboot nedir, nasıl kullanılır sorularının yanıtlarını ilk kez şimdi öğreniyorsanız büyük ihtimalle fastboot ile Android cihazınızın temel flash dosyaları üzerinde düzenleme yaparsanız cihaza zarar verirsiniz. Çünkü en geniş tanımıyla fastboot, Android cihazın beynine müdahale etmektir.

İşte tam da bu nedenle pek çok üretici, standart son kullanıcının fastboot kullanımını ve temel flash dosyalara erişimini engelliyor. Bu engele rağmen bir şekilde bu işlemi gerçekleştirirseniz cihaz garanti kapsamı dışına çıkacaktır. Bu nedenle fastboot hakkında bir tecrübeniz yoksa denemeniz önerilmiyor.

Bilgisayarınız üzerinden Android cihazınızın temel flash dosyalarına erişmenizi ve düzenlemenizi sağlayan fastboot nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detayları anlattık. Fastboot ve benzeri araçların kullanımı risklidir, bu nedenle eğer tecrübeniz yoksa üretici firmanın yetkili teknik servisine danışmaktan çekinmeyin.