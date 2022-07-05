Çok Fazla Olumsuz Düşünmek Bizi Hasta Eder mi?

Fazla düşünerek hasta olabileceğinizi biliyor muydunuz? Her şeyin en ince ayrıntısını düşünen, kaygı ve uykusuzluk yaşayan kişilerin fiziksel ve mental sağlıkları olumsuz yönde etkileniyor.

Aşırı düşünen biriyseniz; fazla düşünmenin, aslında olumsuz düşünmenin sağlığınız için hiç faydalı olmadığını bilmelisiniz.

Zihin, düşüncelerle meşgulken sürekli çalışır vaziyette olduğu için vücudunuz kortizol dalgalanması yaşar. Stres hormonunun bu derece dalgalı olması, uzun vadede sağlık açısından sorunlara yol açabiliyor.

Stres tepkisi, tüm vücudumuz üzerinde derin bir etkiye sahiptir.

Stresin yiyip bitirdiği organlarımızın başında beynimiz geliyor. Uzmanlar kortizol hormonunun fazla salgılanmasının, hipokampüsteki beyin hücrelerine zarar verdiğini söylüyor. Ayrıca araştırmacılar, kronik stresin kaygı bozukluğuna veya duygudurum bozukluğuna yol açtığını ifade etmekte.

Fazla düşünmek tabii ki sadece beynimizi etkilemiyor, sindirim problemlerine de yol açabiliyor. "Mide ikinci beyindir" tabiri boşuna söylenmemiş.

Fazla düşünmek aşırı strese neden olduğu için sindirim sistemimiz olumsuz etkilenir. Stres; bağırsak hastalıkları, huzursuz bağırsak sendromu, gastrointestinal problemler ve mide salgılarında değişiklikler gibi sorunlara yol açıyor.

Kronik düşünür haline geldiyseniz kardiyovasküler hastalık riskiniz de artabiliyor. Örneğin göğüs ağrısı, taşikardi, sersemlik gibi rahatsızlıklar düşünmenin yol açtığı sorunlardan birkaçı.

Aşırı düşünmek cilt sağlığı için de oldukça sorunlu.

Çünkü stres, vücutta iltihaplanmaya yol açıyor ve bu durum da ciltte sorunlara neden oluyor. Bu da kaşıntı, dermatit, sedef hastalığı gibi cilt problemlerini doğuruyor.

Üstelik sadece bu kadar da değil, uzmanlar aşırı düşünmenin kanser riskini de artırdığını söylüyor.

Hipotalamik-hipofiz ve adrenal eksen fazla düşünerek tetiklendiği zaman bağışıklık tepkilerini bozabiliyor, bu durum kanserin gelişmesine yol açıyor. Ancak bu bilgiyi de fazlaca içselleştirip düşündüğünüzde psikolojik sağlığınız kötü yönde etkilenebiliyor.

Önemli olan, ''neden fazla düşünüyorum'' sorusuna cevap bulabilmek. Aşırı düşünmeyi tetikleyen bir başka düşüncenin veya duygunun olabileceğini de hesaba katmak gerekiyor.

Her ne kadar hayatınızdaki stres kaynağını keşfetmeniz önerilse de aşırı düşünen birine ''stresin kaynağını bul'' demek kişiyi daha fazla düşünmeye sevk edebiliyor. Bu durumda en sağlıklısı, bir uzman yardımı almak ve mümkün olduğunda geçmişi veya geleceği endişe, kaygı ve korku ile anımsamamaya çalışmak olabilir. Sonuçta düşünerek hasta oluyorsak düşünerek iyileşebilmek neden mümkün olmasın?

Kaynaklar: 1, 2