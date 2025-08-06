Apple daha önce birçok hırsızlık vakasıyla gündeme gelse de bu seferki çok daha ilginç Beş kişinin FBI ajanı kılığına girip yüzlerce iPhone çaldığı olayın faillerinden biri hâlâ aranıyor.

Kaliforniya'dan gelen beş kişinin, Oregon’un Portland şehrindeki bir Apple nakliye merkezine film sahnelerini aratmayan bir soygun düzenlediği ortaya çıktı. Üstelik bu soygunu daha ilginç kılan şey ise üzerlerinde sahte FBI yelekleri olması.

Yetkililerin açıklamasına göre bu kişiler çalışanları plastik kelepçelerle bağladıktan sonra yaklaşık 200 iPhone ve birkaç kamera çaldı. Maynard ve Cantie isimli iki kişi, üzerinde polis ışıkları bulunan araçla tesisin otoparkına girdi. Sonradan gelen raporlarda bu kişilerin kurşun geçirmez yelek ve sahte FBI logolu montlar giydikleri belirtildi.

Çalınan telefonlar ve faillerden biri hâlâ aranıyor

İçeri giren ekipteki beş kişiden biri olan Cantie’nin oradaki çalışanlara silah doğrulttuğu, ardından da çalışanların ellerini bağladığı aktarıldı. Bu sırada ekipteki diğer ikili Ma ve Wei ise dışarıda gözcülük yaptı. Beşinci kişi olan He ise soygunun planlayıcısı olarak suçlanıyor.

Soygunu başarıyla tamamlayan grup Kaliforniya’ya döndü ve çalıntı telefonları başka kişilerle buluşarak teslim etti. Ayrıca ikinci bir iPhone hırsızlığı için de plan yaptıkları ortaya çıktı. Soygundan sorumlu beş kişiden dördü tutuklandı ve hâlâ gözaltında ancak Jordan Cantie adlı zanlı henüz yakalanabilmiş değil.

Konuyla ilgili Apple cephesinden de herhangi bir açıklama gelmedi ve telefonların çalınan telefonların akıbeti şimdilik bilinmiyor.