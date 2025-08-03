Akıllı telefonlarda kamera donanımı, üreticiler için stratejik bir öneme sahip hale geldi. Özellikle görüntüleme kalitesini doğrudan etkileyen sensör teknolojileri, markalar arasında rekabetin merkezinde yer alıyor. Bu alandaki son gelişme ise Apple cephesinden geldi.

Apple’ın iPhone’lar için kendi kamera sensörünü geliştirdiği ortaya çıktı. Şirketin, bu yeni sensörün prototipini dahili olarak test ettiği belirtildi. Kamera sensörü geliştirmesindeki amaç ise kamera donanımında daha bağımsız bir yapı kurmak.

Apple’ın kısa süre önce aldığı bir patente dayanarak yeni bir CMOS sensör geliştirdiği öne sürüldü. Sensörde ise ışığı her pikselde sahnedeki parlaklığa göre işleyebilen “LOFIC” teknolojisinin yer aldığı belirtildi.

Yeni sensör prototipi test aşamasında

Geliştirlen bu teknolojinin en dikkat çeken yanı ise fotoğraf karelerinde hem parlak hem de gölgeli alanlardaki detayların korunabilmesi. Apple’ın bu sistemi yalnızca fikir aşamasında bırakmadığı, fiziksel bir prototip geliştirerek test sürecine geçtiği iddia ediliyor.

Yeni sensörün öne çıkan özelliklerinden biri, katmanlı yani yığınlı bir yapıya sahip olması. Üst katman ışığı toplarken, alt katman bu veriyi anlık olarak işliyor. Bu sayede fotoğraflar, yazılımsal işleme gerek kalmadan piksel düzeyinde gürültü azaltma gibi işlemlerden geçebiliyor. Sonuç olarak düşük ışıkta daha net kareler yakalanabiliyor. Ayrıca sensörün, sinema kameralarına yakın sayılabilecek şekilde 20 durağa kadar dinamik aralık sunduğu belirtiliyor.

Apple’ın kendi kamera sensörünü geliştirmesi, Sony’e olan bağımlılığı azaltma hamlesi olarak görülüyor. Şirketin hedefi, görüntüleme sürecinin her aşamasında daha fazla kontrol sahibi olmak ve donanımla yazılım arasındaki uyumu artırmak. Ancak bu sensörün iPhone modellerine ne zaman entegre edileceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

[NEWS:160196]Apple CEO'su Tim Cook Başaramadıklarını İtiraf Etti: [/NEWS