Geçtiğimiz Birkaç Ay İçinde Dünyanın En Hızlı Büyüyen Telefon Markası Belli Oldu (Hayır, Apple da Değil Samsung da)

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Geçtiğimiz Birkaç Ay İçinde Dünyanın En Hızlı Büyüyen Telefon Markası Belli Oldu (Hayır, Apple da Değil Samsung da)
2025'in ikinci çeyreğinde dünyanın en hızlı büyüyen telefon markası şaşırtıcı bir şekilde Apple ve Samsung'un dışında bir marka oldu. Üstelik oran da oldukça iddialı.

Akıllı telefon sektöründe birçok farklı marka yer alsa da konu istatistiklerin kapsadığı listeler olduğunda zirvede Apple ve Samsung dışında bir marka görmekte zorlanıyoruz ama son dönemde sahneye başarılı bir marka daha çıktı.

Nothing, gelen yeni verilere göre 2025'in ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası oldu. Canalys'in yeni raporuna göre Nothing, bir önceki yıla kıyasla tam %177 büyüme kaydetti ve tarihinde ilk kez üç ayda 1 milyon telefon sevkiyatı yaptı.

Nothing, %177 büyüme kaydetti

Etkileyici tasarıma sahip telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nothing, telefonlarındaki güçlü donanımlarıyla da Android telefonlar arasında dikkat çekici bir marka olmayı başardı.

Üstelik son çeyrek verilerine şirketin en yeni telefonu Phone (3) de dâhil değil. Yani mevcut çeyrekte de şirketin satışları büyük ölçüde Phone (3) ile artış gösterecek ve belki de bu çeyrekte şirket büyüme rekorunu tazelemeyi başarabilir.
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Peki siz Nothing markası ve telefonları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak : https://www.phonearena.com/news/nothing-fastest-growing-smartphone-brand-in-the-world-in-q2_id172919
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