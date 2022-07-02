FBI, Bitcoin'i geçeceğini iddia ederek insanları dolandıran kripto para birimi OneCoin kurucusu Ruja Ignatova'nın yakalanmasını sağlayacak bilgiler için 100.000 dolara kadar ödül verecek.

Yıllardır dünyada kripto para dolandırıcıları hakkında haberler yayınlanmakta. Hatta geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği kripto paralar hakkında düzenlemeye giderek insanların dolandırılmasıyla mücadele etmeyi sağlayacak bir bildiri yayınladı. Kripto para dolandırıcıları hakkında bir gelişme de FBI tarafında yaşandı.

FBI, en çok aranan 10 kişiden biri olan ve 2014 yılından beri aradığı 'Kripto Kraliçesi' lakaplı Ruja Ignatova'nın yakalanmasını sağlayacak bilgileri ulaştıran kişiler için 100.000 dolara (yaklaşık 1.676.000 TL) kadar ödül vereceğini açıkladı.

'Kripto Kraliçesi' Ruja Ignatova İnsanları Nasıl Dolandırdı?

2014 yılında Ignatova ve ekibi, Bitcoin'i geçeceğini idda ederek pazarladığı Bulgaristan merkezli yeni kripto para birimi OneCoin'i kurdu. FBI cephesinden yapılan açıklamalara göre OneCoin, yatırımcılarını çevresindekilere ek paketler satarak hem yatırımcılarını hem de çevresindekileri OneCoin'e teşvik ettiğini aktardı. FBI'dan Ronald Shimko'un verdiği diğer bilgilere göre Ignatova bu heyecandan faydalanarak yatırımcıların kendilerin güvenmelerini istedi.

Araştırmacılar tarafından yapılan araştırmalara göre OneCoin geleneksel kripto paralar gibi madencilik yapmıyor. Ayrıca FBI, OneCoin'in değerini piyasanın değil şirketin belirlediğini söyledi. Suçlamalarda Ignatova'ın insanları OneCoin'e çekmek için yanlış beyanlarda bulunduğu iddia ediliyor ve milyonlarca kurban olduğu düşünülüyor.

FBI'ın en En Çok Aranan On Kaçak listesine seçilen 11. kadın olan, yakalanmasını sağlayacak bilgiler için 100.000 dolar ödül verilen Ruja Ignatova ve şirketi OneCoin hakkında ilerleyen zamanlarda bakalım kamuoyuna ne tarz bilgiler verilecek.