Bitcoin, geçtiğimiz ay %38 civarlarında düşüş yaşayarak tarihinin en kötü ayını geçirdi. Bunun yanı sıra ikinci en popüler kripto para birimi ETH'nin de aynı dönemde %47'lik bir düşüş yaşadığı görüldü.

Bilindiği üzere kripto para birimleri gün geçtikçe daha da yaygınlaşıyor ve geleceğin ‘para birimi’ olarak görülüyor. Durum böyle olsa da kripto para piyasaların son zamanlarda oldukça kötü bir dönem geçirdiğini söylemek mümkün.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son haftalarda ciddi düşüşler yaşamış ve uzun zaman sonra 18 bin dolar seviyelerine düşmüştü. Tüm kripto para birimlerini etkileyen bu düşüş sırasında bizle sizlerle birçok haber paylaşmıştık ve konu hakkındaki uzman görüşlerine yer vermiştik. Şimdi ise piyasalar için oldukça kötü geçen haziran ayının Bitcoin tarihindeki nasıl bir yer edindiği ortaya çıktı.

Bitcoin, tarihinin en kötü ayını geçirdi

CNBC’ye göre Bitcoin, geçtiğimiz ay içinde %38’e varan değer kaybı yaşadı ve tarihinin en kötü ayını geride bıraktı. Bunun yanı sıra en popüler ikinci kripto para birimi olan Ether (ETH) de %47’lik devasa bir düşüş yaşayarak yatırımcıları üzdü. Bitcoin, haziran ayının ilk gününde 31 bin dolar civarlarındaydı. Ether ise geçtiğimiz ayın başında 1.900 dolar civarlarından işlem görüyordu.

Yaşanan bu düşüş, birçok yatırımcıyı üzdü ve yüksek miktarda paraların kaybedilmesine neden oldu. Tabii bu düşüş hakkında farklı görüşler olduğunu da belirtmek gerek. Bazı ümitli yatırımcılar bu çöküşü bir alım fırsatı olarak değerlendirirken diğerleri ise piyasadaki durumun kötüleşebileceğini ve dibi henüz görmemiş olabileceğimizi belirtiyor. Sonuç ne olursa olsun yatırımcıların bu tarz yatırımları pişman olacakları miktarlarda yapmamaları ve çok dikkatli olmaları öneriliyor.

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda yaşanan Terra (LUNA) çöküşü piyasayı etkilemişti. Bunun yanı sıra bizim de sizlerle paylaştığımız üzere yaşanan düşüşün Celsius isimli şirketten kaynaklanıyor olabileceği belirtilmişti. Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımı, yatırımcıların riskli varlıklardan uzak durması gibi sebeplerin de düşüşe neden olmuş olabileceği ifade edilmişti.

Bitcoin (BTC), bu haberin yazıldığı sıralarda 19.188 dolar, Ether (ETH) ise 1.040 dolar civarlarından işlem görüyor.

(Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.)