Avrupa Parlamentosu, yeni bir kripto para düzenlemesi için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yeni yasanın, kripto ile alakalı suçlara ve iklim krizine karşı koruma sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Son zamanlarda ciddi düşüşler ile karşı karşıya kalan kripto para birimlerine yönelik adımlar hız kesmeden devam ediyor. Birçok şirket, bu teknolojilere yönelik yatırımlarını sürdürürken yetkililer de bu dijital varlıklar nedeniyle oluşan olumsuzluklar için önlemler almaya çalışıyor.

Şimdi ise Avrupa Birliği’nden tüm dünyada gittikçe popülerleşen kripto paralar ile ilgili bir adım geldi. Açıklamalara göre Avrupa Parlamentosu, AB devletlerindeki tüketicileri ve hizmet sağlayıcılarını korumayı amaçlayan yeni bir ‘kripto düzenlemesi’ üzerinde anlaşmaya vardı. Bu düzenlemenin birçok konuda güvenlik sağlayacağı bildirildi.

Yeni yasa, suç faaliyetlerine ve iklim krizine karşı koruma sağlamayı amaçlıyor

Avrupa Parlamentosu’na göre bu düzenlemeye ‘kripto varlıklarında piyasalar’ ifadelerinin kısaltması olan ‘MiCA’ ismi verildi. Almanya’dan Stefan Berger de açıklamalarında düzenlemeyi, “MiCA, kripto dünyasının küresel bir standart belirleyicisi olacak” ifadeleriyle tanımladı. Bunun yanı sıra düzenlemenin, dolandırıcılık, farklı suç faaliyetleri, iklim krizi gibi birçok konuda koruma oluşturacağı ifade edildi.

Berger açıklamalarına şunları da ekledi: “MiCA, uyumlu bir pazar, kripto varlıklar konusunda yasal kesinlik ve hizmet sağlayıcıları için eşit bir alan oluşturmanın yanı sıra tüketicilerin koruması için yüksek standartlar sağlayacak.” Düzenlemenin; kripto tekliflerini düzenleyeceği, yetkililere yapılan bir kayıtla kara para aklamanın önüne geçmeye çalışacağı ve büyük kripto para servislerinin enerji tüketimi, çevresel etkiler gibi konulardaki verileri ulusal makamlara beyan etmesini zorunlu kılacağı aktarıldı.

Ayrıca yasanın Bitcoin ve Ether gibi önde gelen kripto varlıkları kapsadığını; ancak kara para aklama konusunda ismi oldukça fazla geçen NFT’leri içermeyeceğini belirtmekte fayda var. Bu tarz varlıkların gelecekte verilecek yeni kararlar doğrultusunda düzenleme kapsamına girebileceği ifade ediliyor.