FC 26'nın geçtiğimiz günlerde paylaşılan ilk tanıtım videosuna Türkçe dublaj eklendi. Ancak videodaki sesin Türkçe spikere mi ait olduğu yoksa yalnızca bir fragman seslendirmesi mi olduğu konusu kafaları karıştırdı.

Electronic Arts, dünyanın en popüler futbol oyun serisi olan EA FC’nin yeni oyunu FC 26’yı geçtiğimiz hafta “Oyuncuları dinledik, bu istediğiniz gibi bir oyun olacak” temalı bir tanıtım videosuyla resmen duyurdu ve ön siparişe açtı. Bu içerikte detaylara yer vermeyeceğiz ancak isterseniz aşağıdaki bağlantıya tıklayarak FC 26’nın fiyatından çıkış tarihi ve sistem gereksinimlerine kadar tüm detayları öğrenebilirsiniz.

FC 26 duyurusuyla birlikte bu yıl oyunun ilk kez Türkçe spiker desteği ile geleceğini de öğrenmiştik. Ancak spikerlerin kim olduğu, nasıl bir spiker performansı göreceğimiz muamma olarak kalmıştı. Şimdi ise EA, geçtiğimiz günlerde paylaştığı tanıtım fragmanının Türkçe dublaj versiyonunu paylaştı ve artık, FC 26’dan nasıl bir Türkçe dublaj bekleyebileceğimiz hakkında bir fikrimiz var.

FC 26'nın Türkçe dublajlı fragmanı

Türkçe dublajlı fragman, dürüst olmak gerekirse oldukça kafa karıştırıcı. Sesin kesin olarak oyunda karşılaşacağımız Türkçe spikere ait olduğunu söylemek zor. Zira fragmanda Türkçe seslendirme ile maç sunumu görüyoruz ancak spiker ve yorumcunun oyunun İngilizce seslendirmesinde yer alan Derek Rae ve Stewart Robson olduğu ifade ediliyor. Yani oyundaki sesin gerçek spikere ait olmaktan ziyade fragmanın Türkçe dublajına ait olma ihtimali yüksek.

Bu arada Electronic Arts’ın FC 26’nın tanıtımını haftalara bölerek gerçekleştireceğini belirtelim. FC 26’nın oyun içi iyileştirmeleri, farklı oyun modlarına dair gelişmeler ve diğer detaylar farklı tarihlerde yapılacak kısa sunumlarla açıklanacak. Türkçe spikerin sesini ve kim olduğunu oyun çıkmadan önce öğrenebilecek miyiz bunu zaman gösterecek.