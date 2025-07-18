Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın FC 26'dan ilk görüntüleri paylaşıldı. Bu yıl partner kulüpler arasına katılan Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu da oyuna eklendi.

Oyun dünyasının en uzun soluklu serilerinden EA FC ya da eski adıyla FIFA’nın yeni oyunu EA FC 26, geçtiğimiz günlerde resmen duyuruldu. Oyun ile ilgili detaylara bu içeriğimizde değinmeyeceğiz ancak fiyatından çıkış tarihine ve sistem gereksinimlerine kadar tüm detayları aşağıdaki içeriğimizden inceleyebilirsiniz:

Duyurudan yalnızca iki gün sonra EA ile resmi partnerlik anlaşması olan Fenerbahçe, Galatasaray ve FC 26 ile birlikte partner kulüpler arasına giren Beşiktaş, stadyumlarının, yeni formalarının ve futbolcularının FC 26’den ilk görüntülerine yer veren tanıtım videolarını paylaştı. Bu yıl en dikkat çeken detay, Beşiktaş’ın Tüpraş Stadyumu’nun da oyuna eklenmiş olması.

Beşiktaş’ın paylaşımı:

Bu yıl oyuna ilk kez eklenen Tüpraş Stadyumu’nun, orijinaline sadık kalınarak oyuna eklendiğini görüyoruz. Öyle ki stadın hemen yanında bulunan Ritz Carlton otelin devasa kulesi dahi oyun içi görüntülerde yer alıyor. Şüphesiz ki Beşiktaş taraftarları EA FC oynarken bu yıl çok daha fazla keyif alacak.

Fenerbahçe’nin paylaşımı:

Fenerbahçe Ülker Stadyumu, geçtiğimiz yıl EA FC serisine eklenmişti. O yüzden tanıtım videosunda gördüğümüz en büyük yenilik yeni sezon formaları ve Fenerbahçe’nin yeni transferleri. Bu arada oyun içi görüntülerde Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde son şampiyon PSG ile maç yaparken gösteriliyor. Umarız Fenerbahçe, ön eleme turlarını geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanır ama daha makul takımlarla eşleşmesini dileriz…

Galatasaray’ın paylaşımı:

Galatasaray’ın stadyumu olan Rams Park da Ülker Stadyumu gibi geçtiğimiz yıl oyuna eklenmişti. Grafik iyileştirmeler dışında büyük bir yenilik yok. Bunun dışında Galatasaray’ın yeni formaları ve transferleri de görüntülerde yer alıyor. Bu arada EA, videoda Galatasaray’ı da son FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea ile maç yaparken gösteriyor. EA! Sen ne olsun istiyorsun?(!)