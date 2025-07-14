EA'in EA FC 26 ile birlikte hayata geçirmesi beklenen açık dünya modu görünüşe göre yeni oyuna yetişemedi ve EA FC 26'da açık dünya modu göremeyeceğiz.

EA FC 26’nın çıkışı iyice yaklaştı ve futbolseverler sabırsızlıkla yeni detayları bekliyor. Oyunun kapağı, yeni oyun mekanikleri ve olası yeniliklerle ilgili sosyal medyada bolca söylenti dönüyor. Fakat en çok merak edilenlerden biri olan açık dünya modu, görünüşe göre bu yılki oyunda yer almayacak.

Fut Sheriff adlı güvenilir bir X kullanıcısına göre EA FC 26’da açık dünya modu olmayacak. EA geçtiğimiz yıl yatırımcılarla yaptığı bir sunumda, gelecekteki EA FC oyunlarında oyuncuların özgürce dolaşabileceği ve diğer oyuncularla etkileşime geçebileceği açık dünya alanları planladığını duyurmuştu.

Açık dünya modu sonraki oyunlara kaldı

Bu sunumda gösterilen görüntüler, EA FC'nin sadece maçlardan ibaret olmayacağı, daha sosyal ve keşfe açık bir deneyim sunacağı izlenimini yaratmıştı ama anlaşılan o ki, bu özellik EA FC 26’ya yetişmedi.

İyi haber ise şu, mod hâlâ geliştirme aşamasında. Yani bu yıl olmasa da önümüzdeki yıllarda EA FC evrenine bambaşka bir boyut katabilir. Kısacası EA, beklentileri karşılayacak kalitede bir şey sunmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyuyor gibi.

Bu arada, oyunun ilk fragmanının bu hafta içinde çıkması bekleniyor. Ultimate Edition alanlar için erken erişim tarihinin ise 19 Eylül 2025 olacağı konuşuluyor. EA hâlihazırda resmî hesaplarındaki görselleri EA FC 26 ile değiştirmiş durumda.