Her yıl yeni özellikler için EA'ye çağrılarda bulunan kariyer modu oyuncuları için bu yılki oyun EA FC 26'ya gelecek kariyer modu yeniliklerini içeren tanıtım yayımlandı.

EA'in merakla beklenen yeni futbol oyunu EA FC 26'nın kariyer moduna gelecek yenilikleri tanıtan fragmanı yayımlandı. Videoda gösterilenlere göre bu yıl kariyer modu oyuncularını önemli yenilikler bekliyor.

EA Sports tarafı için son yıllarda gelirlerin büyük bir kısmı Ultimate Team modundan geliyor. Hâl böyle olunca serinin her yıl çıkan oyununda kariyer modu oyuncuları yeterli yenilikler olmadığı için EA'e veryansın ediyor. Bu yıl ise EA oyunu "Sizi dinledik." mottosuyla tanıttı ve görünüşe göre bu durum kariyer modu için de geçerli.

EA FC 26 kariyer modu tanıtımı

Yayımlanan yeni kariyer modu tanıtımında en dikkat çeken ve üzerinde durulan özellik yeni "gerçekçi oynanış". Bu yeni oynanış sisteminin tamamen kariyer modu için geliştirildiği söyleniyor. Ayrıca yeni "teknik direktör canlı" sekmesi ile zorlu meydan okumaları tamamlayarak oyun içi birçok ödülü açmak mümkün olacak.

Bunların yanı sıra "beklenmedik olaylar" özelliği sayesinde tıpkı gerçekte olduğu gibi yönettiğiniz kulüpte beklenmedik olaylar yaşanabilecek ve bunların birçok farklı sonucu olacak. Yeni "teknik direktör pazarı" ise teknik direktörlerin artık işlerini kaybedebileceği ve tıpkı oyuncu pazarı gibi bir teknik direktör pazarının da oyunda bulunmasını sağlayacak.

Peki siz EA FC 26'nın kariyer moduna gelen yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.