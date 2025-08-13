EA'in merakla beklenen oyunu FC 26'nın Ultimate Team modunda kullanılabilecek 12 yeni ICON açıklandı.

FC 26, 26 Eylül’de piyasaya sürülecek ve yeni bilgiler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Oynanış detayları, kariyer modu fragmanı ve Ultimate Team tanıtımının ardından şimdi ise Ultimate Team’e gelecek ICON futbolcular duyuruldu.

Toplam 12 yeni ICON oyuna eklenecek. Aralarında Zlatan Ibrahimovic, Andres Iniesta, Toni Kroos, Alex Morgan ve Oliver Kahn gibi yıldızlar var. Bu isimlerin 7’si yakın zamanda futbolu bırakmış olsa da FC 26’da yeniden sahalara dönecekler.

FC 26'ya geleceği duyurulan ICON'lar

Zlatan Ibrahimovic

Alex Morgan

Andres Iniesta

Toni Kroos

Caroline Seger

Giorgio Chiellini

Sissi

Francesco Totti

Marcelo

Steffi Jones

Oliver Kahn

Cha Bum-Kun

Bu ICON’lar sadece Ultimate Team modunda kullanılabilecek. Yani kariyer modu için kullanılabilecek olan ICON'lar ayrı olacak.

Ayrıca bu ICON'lardan bazıları, “Clubs” modundaki yeni oyuncu tiplerine de ilham olacak. Yeni tanıtılan arketipler özelliği sayesinde Zlatan “Target”, Alex Morgan “Finisher”, Toni Kroos “Maestro”, Oliver Kahn “Shot Stopper” ve Iniesta “Creator” tipiyle karşımıza çıkacak.

Oyunu 26 Ağustos’a kadar ön sipariş verenler, çıkışta bir “Debut ICON” sahibi olacak. Ayrıca merak edenler için bu isimler şimdiden FC Mobile’da oynanabilir durumda.