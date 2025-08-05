EA SPORTS FC 26’da Fenerbahçe ve Galatasaray futbolcularının yüz tarama modelleri sızdırıldı. Ortaya çıkan görüntülerde oyuncuların simülasyonu son derece gerçekçi. Kulüplerle yapılan lisans anlaşmaları kapsamında stat ve oyuncu yüzleri yeni oyunda yüksek ayrıntıyla yer alacak gibi duruyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray, geçtiğimiz yıl Electronic Arts ile partnerlik anlaşması yaptıklarını açıklamışlardı. Bu anlaşma dahilinde her iki kulübün stadyumları da FC 25’e eklenmişti. Bugün ise çıkışına 2 aydan az bir süre kalan FC 26’da Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcuların yüzleri sızdırıldı. Reddit ve forumlarda paylaşılan sızdırılmış karelerde, oyuncuların yüz detayları neredeyse fotoğraf gerçekliğinde görülüyor.

Bu gelişme, kulüplerin EA SPORTS ile yaptığı partnerlik anlaşmasının bir parçası olarak yorumlanıyor. Lisanslı stadyumlar, formalar ve şimdi yüz taramaları ile birlikte FC 26’nın Türkiye Süper Lig‘i konusunda oldukça iddialı bir görsel deneyim sunma hedefi olduğu konuşuluyor. Ancak bir diğer partnerlik anlaşması yapan Türk takımı Beşiktaş’ın futbolcularının yüzleri henüz sızdırılmış değil.

Oyun henüz betada olduğundan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonki formaları var

Bazı kullanıcılar, EA FC topluluk forumlarında belirttiğine göre bu oyun içi yüzlerin dijital çizimlerden değil tam entegre 3D taramalardan geldiğini belirtiyor. Bu teknoloji sayesinde, portre modları, maç öncesi kamera açıları ve menü ekranlarında futbolcuların birebir görselleri kullanılabilecek durumda.

EA SPORTS FC 26’ya Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının yüksek yüz doğruluğuyla dahil edilmesi, oyunun Türk oyuncu kitlesini odağında tuttuğunu gösteriyor. Stadyum lisansları, forma detayları ve oyuncu yüzleriyle birleşince deneyim çok daha yerel ve özgün bir hâl almış oluyor.