EA Doğruladı: FC 27 ile Açık Dünya Modu Geliyor

EA'in daha öncelerde sıkça bahsettiği açık dünya modu, FC 27 ile serideki yerini almaya hazırlanıyor.

EA'in futbolseverler tarafından her yıl merakla beklenen serisinin bu yıl çıkacak yeni oyunu EA FC 27, futbol oyunlarında ezberleri bozacak bir özellikle geliyor. Geçtiğimiz yıldan beri konuşulan açık dünya modu artık sadece bir söylenti değil. EA, bu mod için “FC The Grounds” adını resmî olarak tescil ettirmiş durumda.

Ocak 2026’da yapılan marka başvurusu pek çok FC oyuncusu tarafından fark edildi. Justia Trademarks’ta yer alan açıklamaya göre “FC The Grounds”, üçgen formda stilize edilmiş “FC” harfleri ve yanında yer alan “THE GROUNDS” ifadesinden oluşan özel bir tasarıma sahip.

EA FC 27 açık dünya modu nasıl olacak?

Sektöre yakın kaynaklara göre EA FC 27’nin açık dünya modu, NBA 2K tarzı bir yapıya sahip olacak. Oyuncular bu modda “District” adı verilen ve her biri farklı bir futbol ülkesi kültüründen ilham alan bölgeleri keşfedebilecek. Keza daha önce sızdırılan oynanış görüntüleri de bu iddiaları güçlendirmişti.

Her ne kadar bu mod NBA 2K serisinin en çok oynanan modu olsa da aynı zamanda en çok eleştirilen modu konumunda. Bu da EA'in bu alanda başarılı olmasının ne denli elzem ve güç olduğunu gösteriyor.

EA FC serisinin genellikle Eylül ayında piyasaya sürüldüğünü düşünürsek, yaz aylarına yaklaştığımızda ilk resmî duyuruların ve fragmanların gelmesini bekleyebiliriz.

Peki sizce EA FC 27'deki açık dünya modu başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi ve beklentilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.