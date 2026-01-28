Tümü Webekno
EA Doğruladı: FC 27 ile Açık Dünya Modu Geliyor

EA'in daha öncelerde sıkça bahsettiği açık dünya modu, FC 27 ile serideki yerini almaya hazırlanıyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

EA'in futbolseverler tarafından her yıl merakla beklenen serisinin bu yıl çıkacak yeni oyunu EA FC 27, futbol oyunlarında ezberleri bozacak bir özellikle geliyor. Geçtiğimiz yıldan beri konuşulan açık dünya modu artık sadece bir söylenti değil. EA, bu mod için “FC The Grounds” adını resmî olarak tescil ettirmiş durumda.

Ocak 2026’da yapılan marka başvurusu pek çok FC oyuncusu tarafından fark edildi. Justia Trademarks’ta yer alan açıklamaya göre “FC The Grounds”, üçgen formda stilize edilmiş “FC” harfleri ve yanında yer alan “THE GROUNDS” ifadesinden oluşan özel bir tasarıma sahip.

EA FC 27 açık dünya modu nasıl olacak?

Sektöre yakın kaynaklara göre EA FC 27’nin açık dünya modu, NBA 2K tarzı bir yapıya sahip olacak. Oyuncular bu modda “District” adı verilen ve her biri farklı bir futbol ülkesi kültüründen ilham alan bölgeleri keşfedebilecek. Keza daha önce sızdırılan oynanış görüntüleri de bu iddiaları güçlendirmişti.

Her ne kadar bu mod NBA 2K serisinin en çok oynanan modu olsa da aynı zamanda en çok eleştirilen modu konumunda. Bu da EA'in bu alanda başarılı olmasının ne denli elzem ve güç olduğunu gösteriyor.

EA FC serisinin genellikle Eylül ayında piyasaya sürüldüğünü düşünürsek, yaz aylarına yaklaştığımızda ilk resmî duyuruların ve fragmanların gelmesini bekleyebiliriz.

Milyonlarca Oyuncuyu İlgilendiriyor: Steam'deki "Haksız Fiyat Politikası" Nedeniyle Valve'a Dava Açıldı
Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Peki sizce EA FC 27'deki açık dünya modu başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi ve beklentilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyunlar

Samsung Galaxy S26 serisinde en ucuz modeli gönül rahatlığıyla alabileceksiniz

Samsung Galaxy S26 serisinde en ucuz modeli gönül rahatlığıyla alabileceksiniz

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

"Forza Hiç Gerçekçi Değil" Diyenlere: Forza Horizon 6'daki Mekânlarla Gerçek Hâlleri Karşılaştırıldı!

"Forza Hiç Gerçekçi Değil" Diyenlere: Forza Horizon 6'daki Mekânlarla Gerçek Hâlleri Karşılaştırıldı!

5G'yi Sollayan Kablosuz Devrim: Saniyede 120 Gbps Veri Aktarım Hızına Ulaşıldı!

5G’yi Sollayan Kablosuz Devrim: Saniyede 120 Gbps Veri Aktarım Hızına Ulaşıldı!

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

