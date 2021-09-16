Ozon Tabakasındaki Delik Antarktika'dan Daha Büyük Oldu

Avrupalı bilim insanları ozon tabakasındaki deliğin ciddi oranda büyüdüğünü açıkladı. Deliğin boyutu Antarktika'nın yüzölçümünü aşmış durumda.

Bilindiği üzere, gezegenimizi dış etkenlerden korumakta olan ozon tabakasındaki tahribat uzun yıllardır artmakta. Bilim insanlarının yaptığı son açıklamaya göre, tabakadaki deliğin boyutu Antarktika'nın yüzölçümünü aşmış durumda.

Avrupa Birliği Kopernik Atmosfer İzleme Servisi, Perşembe günü yaptığı açıklamada, her yıl Güney Yarımküre bahar aylarında ortaya çıkan ozon tabakasındaki deliğin geçtiğimiz hafta önemli ölçüde büyüdüğünü açıkladı.

'Büyük ve potansiyel olarak derin bir ozon deliğiyle karşı karşıyayız'

Avrupa uydu izleme servisinin başındaki isim Vincent-Henri Peuch, "Tahminler, deliğin bu yıl kayda geçen boyutunun normalden daha büyük olduğunu gösteriyor. Oldukça büyük ve potansiyel olarak derin bir ozon deliğiyle karşı karşıyayız." ifadeleriyle duruma açıklık getirdi.

Atmosferik ozon tabakası, güneşten gelen ultraviyole ışığı emmekte. Bu tabakanın bulunmaması, yüksek enerjili radyasyonun daha fazlasının Dünya'ya ulaşacağı ve canlılara zarar vereceği anlamına geliyor.

Uzmanlar, ozon tabakasının durumu iyileşmeye başlarken, soğutucularda ve sprey kutularında kullanılan, ozon tabakasını incelten maddelerin atmosferden tamamen kaybolmasının 2060'lara kadar sürebileceğini söylüyor.