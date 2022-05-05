Ferrari SP48 Unica Tanıtıldı: Sadece 1 Kişi İçin Üretildi!

İtalyan otomobil devi Ferrari, sadece bir müşterisi için ürettiği yeni otomobili SP48 Unica'yı tanıttı. Ferrari F8 Tributo baz alınarak üretilen araç, tasarımındaki detaylarla kalpleri çalmayı başardı.

İtalyan süper otomobil devi Ferrari, bugün pek çok kişinin kalbini çalacak güzelliğe sahip yeni otomobili SP48 Unica’yı tanıttı. Efsanevi Ferrari F8 Tributo temel alınarak üretilen yeni model, buna rağmen Tributo’ya ve hatta hiçbir Ferrari’ye benzemeyen bir tasarımla geldi.

Yeni Ferrari SP58 Unica, bir başka özelliğiyle de günümüz otomobillerinden ayrılıyor. Yeni model, sadece tek bir müşteri için tasarlandı ve üretildi. Ferrari tarafından paylaşılan bilgilere göre aracın alıcısı, araç üzerindeki tüm detaylarda söz hakkına sahip oldu. Gelin, bu özel yapım Ferrari’ye yakından bakalım.

Karşınızda özel üretim Ferrari SP58 Unica

Özel üretim Ferrari SP58, genel olarak yumuşak hatlar taşıyor. Aracın agresifliği özellikle jantlarıyla artarken, ön tamponun tasarımı da gözlerden kaçmıyor. Ön ve yanları kaplayan bütün bir cama sahip olan araç, arkasındaysa alışılagelmişin dışında hiçbir cama yer vermiyor. Aracın iç tasarımıysa henüz paylaşılmadı.

Ferrari, F8 Tributo temel alınarak üretilen özel üretim aracında yapılan teknik değişiklikleri paylaşmadı. Fakat aracın F8 Tributo motorunu taşıdığı varsayıldığında 3,9 litrelik çift turbolu V8 motora sahip olduğunu söyleyebiliriz. 710 beygir gücü ve 710 Nm tork üreten bu motor, aracın 100 kilometre hıza 2,9 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

Ferrari, aynı şekilde bu aracın fiyatı hakkında da herhangi bir detay paylaşmadı. Tabii aracın özel üretim olması, bunu bir nebze hayal etmemizi sağlıyor. Aracın temeli olan Ferrari F8 Tributo’nun 280 bin dolarlık fiyat etiketine sahip olduğunu hatırlatalım.

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