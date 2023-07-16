"İyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı" sloganıyla 2015 yılının sonunda satışa sunulan ve 8 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olan Egea'nın satışları Türkiye’de 500 bini geçti.

Pazara sunulduğundan bu yana en çok tercih edilen modellerden biri olan Fiat Egea, tasarımı, kullanışlığı ve geniş hacmi ile Türkiye’de satış rekorları kırıyor. Üstelik "Cross" modeliyle de "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçildi.

Fiat'ın marka direktörü Altan Aytaç, Egea'yı 2015 yılında Türkiye yollarında görmeye başladıklarını ve sürekli olarak Türk tüketicilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak yenilediklerini belirtti. Egea, küresel bir ürün projesi olarak piyasaya sürüldüğünden beri, iyi bir otomobile sahip olmanın tek başına yeterli olmadığını da kanıtladı.

Egea, Türkiye’nin otomotiv pazarında liderliğini koruyor.

Egea, Segmentinin en kapsamlı bağlantılı teknolojisini sunarak müşterilerin hayatını kolaylaştırırken, değerli hizmetler sunma konusunda da öncü rol oynuyor. Türkiye otomotiv pazarının lideri Egea Ailesi'ne olan talep, 2023 yılında da en üst seviyede devam ediyor. Fiat Egea, 8 yılda 500 bin adet satış rakamına ulaştı.

Otomotiv pazarında dikkat çeken bu araç; etkileyici, şık tasarımı ve sınıfının en geniş iç hacmi ile kompakt ölçülerini birleştirerek öne çıkıyor. Ayrıca Fiat Connect hizmetini de sunarak teknolojiyi daha ulaşılabilir kılıyor.

2022 Mart ayından itibaren hibrit motor seçeneği de bizlerle buluşmuştu.

Dizel ve otomatik vites versiyonlarının yanında hibrit motor seçenekleri de Türkiye’de ve dünya çapında ilgi gördü. Her seferinde özelliklerine bir üstünü de ekleyen Fiat, ülkemizde en çok tercih edilen otomobil olmaktan geri adım atmayacak gibi.