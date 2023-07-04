Fiat, en yeni elektrikli otomobili 600e’yi tanıttı. Hyundai Kona ve Kia Niro EV gibi araçların rakibi olacak otomobil dikkat çekici özelliklere sahip.

Ülkemizin en popüler otomobil markalarından biri olan Fiat, yepyeni elektrikli otomobili 600e’yi tanıttı. Stellantis bünyesinde faaliyet gösteren şirketin B segmente elektrikli dönüşünü temsil eden araç, 500e modelinin abisi olacak.

Şirketin elektrikli otomobilleri arasına katılan 600e, retro bir tasarım ve birçok dikkat çeken özelliklere sahip. Kompakt bir araç olan 600e, Hyundai Kona ve Kia Niro EV gibi otomobillerin rakibi olacak.

İşte karşınızda Fiat 600e!

Tamamen elektrikli kompakt SUV olarak nitelendirilebilecek Fiat 600e, İtalyan markanın tanıdık detaylarını taşıyan bir tasarımla geliyor. Daha geniş olmasıyla dikkat çeken Fiat 600e, 4,17 metre uzunluğa sahip. Jeep Avenger’la aynı platformda üretilen otomobilin bagaj hacminin ise 360 litre olduğunu ekleyelim.

154 beygirlik elektrikli motorla gelen Fiat 600e, 0’dan 100 kilometreye 9 saniyede çıkabiliyor. Otomobil devi, aracın 400 kilometrenin üzerinde bir menzil sunacağını eklerken şehir içinde bunun 600’ü aşabileceğini ifade ediyor. İlerleyen zamanlarda hibrit bir versiyonunun geleceğini de ekleyelim.

54 kWh’lik bir bataryaya sahip. 100 kW şarj sistemi de dikkat çeken bir diğer özelliği. Fiat, bir hızlı şarj istasyonunda otomobilin şarjının 30 dakikadan daha kısa bir sürede %80’e ulaşabileceğini söylüyor. Ayrıca ev gibi yerlerde kullanılabilecek 11 kW’lık bir şarj aleti de araçla birlikte geliyor. Bununla birlikte otomobil 6 saatten az bir sürede şarj edilebiliyor.

İç mekana baktığımızda ise 10,25 inçlik bir bilgi-eğlence ekranı ve 7 inçlik gösterge panelinin bizi karşıladığını görüyoruz. Araç içi teknolojileri, sürücülere park etme ve şarj konusunda bilgiler sağlayabiliyor. Kör nokta uyarısı, acil frenleme, 360 derecelik kamera, hız sabitleme, ikinci seviye destekli sürüş ve daha birçok son teknoloji özellik de Fiat 600e’yle birlikte geliyor.

Yeni Fiat 600e’nin İtalya’daki siparişleri 5 Temmuz’da başlayacak. Otomobilin ülkedeki başlangıç fiyatı ise 35.950 euro olarak açıklandı.