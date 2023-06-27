Fiat, oldukça radikal bir karar aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, bundan sonra gri renkli otomobil üretimi yapılmayacağı belirtildi. Bu karar, Türkiye'de en çok satan otomobil olan Egea'yı da kapsayacak.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomotiv markalarının başında gelen Fiat, radikal bir karar aldığını açıkladı. Şirket CEO'su Olivier Francois tarafından yapılan açıklamalarda, Fiat'ın artık gri renkten vazgeçtiği belirtildi. Evet, Fiat otomobiller, bundan sonra gri renkli olmayacaklar. Bu karar, Türkiye'de üretilen Egea'yı da etkileyecektir.

Fiat, İtalya menşeli bir firma. Bu ülke, genel olarak deniz, kum, güneş ve rengarenk sokaklarıyla bilinir. İşte otomotiv markası da tam olarak bundan yola çıkarak böyle bir karar aldı. Böyle bir kararın ilk kez Fiat tarafından alındığını açıklayan yetkililer, İtalya'nın Fiat otomobiller için çok fazla ilham veren renklere sahip olduğunu belirtiyorlar.

Olivier Francois'in açıklaması şu şekilde:

Kuralları çiğnedik: Fiat olarak, gri otomobillerinin üretimini durdurmaya karar verdik. Bu zorlu ve yıkıcıdır. Fiat'ın neşenin, renklerin ve iyimserliğin markası olarak liderliğini daha da güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Fiat, 4 Temmuz'da bir etkinlik gerçekleştirecek ve bir süredir gündemde olan 600 serisini tanıtacak. Şirket, Fiat 600'ün bu yeni kararda misyon yüklenici olduğunu söylüyor. Buradan, Fiat 600'de gri renk seçeneği bulunmayacağını söylemek mümkün. Sonraki aşamada da 500, Panda ve Egea modellerinde gri renk seçeneğinin kaldırıldığına şahitlik edeceğiz. Böylelikle Fiat için yeni bir dönem başlamış olacak.

Fiat'ın gri renkten vazgeçişi ile ilgili hazırladığı video:

Fiat'ın güncel fiyat listesi için: