FIFA 21, Konsollar Arasında Oyun İlerlemesi

EA Sports, FIFA 21’in eski konsollarda oynayacak oyuncuların, yeni konsollara geçişte ilerlemelerinin bazı sorunlara yol açabileceğini doğruladı.

EA Sports’un önümüzdeki aylarda çıkacak yeni futbol oyunu FIFA 21, dün duyuruldu. Oyunun PS5 ve Xbox Series X’e de çıkacağını duyuran EA, oyuncuların FIFA 21’i PS4 veya Xbox Series X’e alması halinde yeni nesil konsollarda da herhangi bir ek ücret gerektirmeden oynayabileceklerini söyledi. Bu durum, oyunun yüksek fiyatı düşünüldüğünde bir nebze de olsa olumlu karşılanmıştı.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre FIFA 21’i yeni konsollarda oynayabileceksiniz, ancak bazı durumlarda önceki konsolda yaptığınız ilerlemeyi yeni konsola taşırken sorun yaşayabilirsiniz. Oyunu ilk başta PS4’te oynayıp sonrasında PS5’te devam etmek isteyen oyuncular, ne yazık ki önceki konsoldaki kayıtlarına yeni konsolda ulaşamayabilir.

EA’nın yaptığı açıklamaya göre FIFA 21’in kariyer modu, profesyonel kulüpleri gibi özelliklerindeki ilerlemeler her konsola özgü olacak ve konsollar arasında aktarılırken bazı sorunlara neden olabilecek.

FIFA 21 ne zaman çıkacak?

FIFA 21, farklı sürümlerle oyuncularla buluşacak. Oyunun Ultimate sürümünü alan oyuncular 6 Ekim’de FIFA 21’i oynamaya başlayacakken, Standart ve Şampiyonlar sürümünü satın alanlar 9 Ekim’de oyuna erişebilecekler.

FIFA 21’in fiyatı

FIFA 21, çıkacağı platforma ve sürüme göre farklı fiyata sahip olacak. Oyunun en uygun fiyatı ise PC platformundaki Standart sürümde olacak. Steam ve üzerinden PC sürümü satın alabilecek oyuncular, FIFA 21’i 419,99 TL’den satın alabilecekler. Bunun dışında PS4 oyuncuları 499,90 TL’den oyuna erişebilecekken Xbox One kullanıcıları ise 497,50 TL’ye FIFA 21’in sahibi olabilecekler.