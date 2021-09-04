Bu akşam Hollanda takımına yapılan maçtan aldığı galibiyetle Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’ndan üçüncü olarak ayrılan Filenin Sultanları, bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonayı 1 mağlubiyetle bitiren A Milli Voleybol takımı, Türkiye’yi gurura ve sevince boğdu. Bu duygular, tabii ki Twitter alemine de kısa sürede yansıdı.

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Türkiye A Milli Voleybol Takımı ‘Filenin Sultanları’, şampiyonadan alnının akıyla çıktı. Bugün gerçekleşen son maçta Hollanda’yı net bir farkla mağlup etti. Maç sonrası alkışa tutulan sultanlar, Avrupa üçüncüsü oldu.

Filenin Sultanları, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda tek bir mağlubiyet aldı; o da yarı finalde Sırbistan’a karşı kaybedilen maçtı. Birincilik başka zamana kalsa da takım, turnuvayı madalyasız bitirmedi. Galibiyetin ve üçüncülüğün coşkuyla kutlandığı yerlerden biri ise Twitter oldu.

Filenin Sultanları, 3-0’lık galibiyetle bronz madalyanın sahibi oldu

Bugünkü maçta oldukça agresif oynayan Filenin Sultanları, ilk iki seti 25-20 ve 25-19 skorlarıyla rahatça bitirdi. Son sete kötü başlayan takım, molanın ardından toparlanıp geriden gelerek seti 25-23 skorla bitirdi. Böylece Türkiye, bronz madalyanın sahibi oldu. Sosyal medyada Filenin Sultanları’nı ve alınan zaferi kutlayan sevinç ve gurur dolu paylaşımlar, kısa sürede yayıldı. Gelin paylaşımlardan bazılarına göz atalım.

“Kraliçe noktayı koydu”

“Mutluluk gözyaşları, sizinle gurur duyuyoruz”

“Bu sene Avrupa üçüncüsü, bir gün dünya birincisi. Şimdilik gönüllerimizin birincisi :)”

Sultanlardan kutlama videosu:

Minik bir taraftar

Helal.

Türk siyasetçilerden gelen tebrik gönderileri:

Bazı Türk spor kulüplerinin tebrik gönderileri:

Takımın İtalyan koçu Giovanni Guidetti:

Tebrikler Filenin Sultanları! Mücadelenizle göğsümüzü kabarttığınız için teşekkür ederiz. Başarılarınızın artarak devam etmesi dileğiyle!