Film konusunu yazarak film bulma, beğendiğiniz filmlere benzer yapımları bulma ve hayranı olduğunuz tarzda filmlere ulaşma konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Bu içeriğimizde, film konusunu yazarak veya istediğiniz türü girerek filmler bulabileceğiniz “What is my movie” sitesi nasıl kullanılır? Yakından bakıyoruz.

Bir filmi izleyip çok beğendiniz ve o filme benzer başka bir film bulamıyor musunuz? IMDb’de benzer film sayfalarını gezmeye ve Netflix’te saatlerce film aramaya son verecek bir internet sitesi bulunuyor. “What is my movie” olarak adlandırılan bu site, izlemek istediğiniz türü kısaca anlatarak istediğiniz tarzda filmleri bulmanıza yardımcı oluyor.

“What is my movie” ne yazık ki Türkçe dil desteğine sahip değil. Fakat arama motorunu kullanmak için ileri düzey bir İngilizceye de ihtiyacınız olmuyor. Google Translate kullanarak veya sadece yönetmen, film veya oyuncu isimlerini kullanarak da film araması yapabiliyorsunuz. Film konusunu yazarak film bulma işlemi yapabileceğiniz What is my movie sitesi nasıl kullanılır? Yakından bir göz atıyoruz.

What is my movie nedir?

What is my movie; yönetmen, oyuncu, tür, film ismi ve benzeri birçok anahtar kelime ile arama yapabileceğiniz bir film listeleme sitesi olarak tanımlanabilir. What is my movie’nin Türkçe dil desteğine sahip olmadığını belirtmiştik. Fakat bu gözünüzü korkutmasın çünkü birkaç kelime öbeğini kullanarak hemen hemen her türde ve şekilde film arama imkânı sunuyor. Gelin What is my movie nasıl kullanılır? Yakından bir göz atalım.

“What is my movie” nasıl kullanılır?

Adım #1: “What is my movie” internet sitesine ulaşın:

What is my movie sitesi, İngilizce olmasına rağmen çok basit bir arayüze sahip. Bu nedenle İngilizce bilmeseniz bile ilk bakışta nasıl arama yapabileceğinizi çözebiliyorsunuz. Siteye ilk giriş yaptığınızda sizi ana sayfanın ortasında yer alan bir arama çubuğu karşılayacak.

Adım #2: Ana menüde bulunan arama çubuğuna istediğiniz bilgileri girin ve Search tuşuna basın:

Siteye giriş yaptıktan sonra ortada bulunan arama çubuğuna bulmak istediğimiz türü veya oyuncuyu, yönetmeni veya film ismini yazarak Search tuşuna basıyoruz ve arama yapıyoruz. What is my movie bunun ardından size arama şeklinize göre belirli filmleri sıralayacaktır. What is my movie’nin arama yapay zekâsı genellikle aradığınız türde yüksek Metacritic puanı alan filmleri sıralama yönünde çalıştığını da belirtmekte fayda var.

What is my movie’yi etkin bir şekilde nasıl kullanabilirsiniz?

Basit aramalar yapmak kimi zaman sizi tam olarak istediğiniz sonuçlara ulaştırmayabilir. Bu yüzden spesifik aramalar yapmak faydanıza olacaktır. Örneğin içerisinde ne tarz aksiyonların bulunmasını istediğinizi dâhi belirterek özel aramalar yapabilirsiniz. Özel aramalar için kullanabileceğiniz cümle kalıplarına örnekler ile yakından bakalım.

What is my movie’de arama yaparken kullanabileceğiniz kalıplar:

find all Harry Potter movies (Tüm Harry Potter filmlerini bul)

find me Marvel movies with Robert Downey Jr. (Robert Downey Jr.’ın bulunduğu Marvel filmlerini bul)

show me horror movies with supernatural (Doğaüstü konulu korku filmlerini göster)

show me movies like Star Wars (Star Wars benzeri filmleri göster)

Bu kalıpları istediğiniz oyuncu, tür ve spesifik konu ile değiştirip farklı ve geniş kapsamlı aramalar yapabilirsiniz. Örneğin “horror movies” yani korku filmleri yerine “Scifi movies” yazarak örneğin doğaüstü konulu bilim kurgu filmlerini sıralayabilirsiniz. Hatta özel çekim tekniklerini de türün yanına ekleyerek arama yapabilirsiniz. Örneğin Found footage horror movies yani “buluntu film korku filmleri” yazdığınızda el kamerasıyla çekilen amatör atmosfere sahip korku filmlerini sıralayabilirsiniz. Yani bir bakıma belirli kalıpları öğrendikten sonra yapacağınız aramalar tamamen hayal gücünüze kalıyor.

Bu kalıpların yanı sıra sadece tür, film, yönetmen, oyuncu ismi ve hatta replikler ile de arama yapabilirsiniz. Fakat özellikle oyuncu, yönetmen ismi ve replik ile arama yaparken dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bu aramaları yaparken isimleri ve replikleri tırnak işareti içine almak ve tam isim yazmak daha doğru sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. Örneğin oyuncu için “Robert Downey Jr.” şeklinde arama yapmak veya replik için "may the force be with you" şeklinde aramak faydanıza olacaktır.

“More like this” butonu ne işe yarar?

What is my movie’de aramanızı yaptıktan sonra bulabileceğiniz filmler karşınıza çıkan liste ile sınırlı kalmıyor. Örneğin “Scifi movies like Star Wars” yani “Star Wars benzeri bilim kurgu filmleri” aramasını yaptınız. Karşınıza çıkan listede daha önce izlediğiniz ve beğendiğiniz bir film bulunuyor. Basitçe bu filmin yanındaki “More like this” butonuna tıklayarak o filme benzer filmlerin sıralandığı tamamen yeni ve daha geniş bir listeye geçiş yapabilirsiniz.

Bu özellik ile bazen temel arama sonucunda ulaşamadığınız filmlere ulaşma şansı yakalayabiliyorsunuz. Bu nedenle “More like this” butonu, What is my movie sitesinin en kullanışlı özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Film konusu yazarak film bulma işlemini gerçekleştirebileceğiniz ve yepyeni filmler keşfedebileceğiniz What is my movie sitesine hep birlikte yakından baktık. What is my movie, İngilizce bilmesiniz bile bir kere çözdükten sonra çok kolay istediğiniz filmleri bulabileceğiniz kullanışlı bir site olarak karşımıza çıkıyor. Sizler What is my movie hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.