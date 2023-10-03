Tam adıyla Shia Saide LaBeouf, 11 Haziran 1986 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrinde dünyaya geldi. Kariyerine bir oyuncu değil, komedyen olarak başladı. Şehirdeki küçük barlarda hazırladığı stand-up gösterilerini sergiliyordu. Even Stevens isimli televizyon programı ile oyunculuk hayatına adım atan Shia LaBeouf, Amerikan sinemasında hızlı bir yükseliş yakaladı.
Holes, Shia LaBeouf’un rol aldığı ilk sinema filmi oldu. Keanu Reeves ile birlikte Constantine filminde oynaması kariyerini güçlendirdi. Transformers serisi ise kelimenin tam anlamıyla hayatını değiştirdi. Daha sonra pek çok farklı yapımda adını duymuş olsak bile efsane Indiana Jones serisinde bir kez de olsa rol almış olması, onu unutulmazlar arasına ekledi. Shia LaBeouf filmleri bunlarla sınırlı değil.
En iyi Shia LaBeouf filmleri:
- Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull
- Pieces of a Woman
- Holes
- Transformers serisi
- Constantine
- Lawless
- Honey Boy
- The Greatest Game Ever Played
- Fury
- The Peanut Butter Falcon
Serinin en heyecanlı filmlerinden: Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull
- Yıl: 2008
- Tür: Aksiyon, Macera
- Oyuncular: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf
- Yönetmen: Steven Spielberg
- IMDb: 6.2
1981 - 2023 yılları arasında beş filmle seyircisiyle buluşan Indiana Jones serisinin dördüncü filmi Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull’da bu sefer karakterimizin peşine Sovyet ajanları düşer. Bulduğu kafatasını doğru yere ulaştırmaya çalışan profesörün genç ve gözüpek bir yoldaşı vardır. Shia LaBeouf tarafından canlandırılan bu genç adamın kim olduğunu biz söylemeyelim, emin olun görünce anlayacaksınız.
Sert bir kadın hikâyesi: Pieces of a Woman
- Yıl: 2020
- Tür: Dram
- Oyuncular: Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn
- Yönetmen: Kornel Mundruczo
- IMDb: 7.0
Pieces of a Woman, özellikle kadın izleyicilerin empati kuracağı oldukça sert bir dram anlatıyor. Martha, evde doğum yaparken çocuğunu kaybetmiştir. Yaşadığı acının bir benzerini daha önce yaşamamıştır. Bu süreçte ona kocası Sean ile annesi Elizabeth yardımcı olmaya çalışırlar ama çoğu zaman yalnızca yeni sorunlar doğururlar.
Bu nasıl esir kampı: Holes
- Yıl: 2003
- Tür: Macera, Komedi, Dram
- Oyuncular: Shia LaBeouf, Sigourney Weaver, Jon Voight
- Yönetmen: Andrew Davis
- IMDb: 7.0
Stanley isimli bir genç, bir gün gözaltına alınır. Tamamıyla masumdur ama bunu bir türlü ispatlayamaz. Ona iki seçenek sunulur; ya hapishaneye gidecektir ya da bir esir kampına. Tercihini esir kampından yana kullanan Stanley, burada kendisiyle aynı yaşta birçok kişi olduğunu görür. Kampta bulunanların tek bir görevi görevi vardır, kamp arazisinde gömülü olduğu düşünülen hazineyi bulmak ve patrona teslim etmek.
Gerçek bir efsane: Transformers serisi
- Yıl: 2007 - 2011
- Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu
- Oyuncular: Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel
- Yönetmen: Michael Bay
- IMDb: 7.0
Yan hikâyeleriyle beraber bugün gerçek bir efsaneye dönüşen Transformers serisinin ilk üç filmi olan Transformers, Transformers: Revenge of the Fallen ve Transformers: Dark of the Moon filmlerinde Shia LaBeouf karşımıza Sam Witwicky olarak çıkıyor. Robotların hüküm sürdüğü Cybertron gezegenindeki savaş Dünyamıza sıçramıştır. Aynı zamanda farklı araçlara dönüşebilen bu robotların savaşı ise hiç de basit olmayacaktır.
Şeytan avcısının savaşı: Constantine
- Yıl: 2005
- Tür: Aksiyon, Fantastik, Korku
- Oyuncular: Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf
- Yönetmen: Francis Lawrence
- IMDb: 7.0
DC Comics’in Hellblazer isimli çizgi romanından sinemaya uyarlanan Constantine filmi, Angela isimli bir kadının ikiz kardeşinin ölümünü araştırması için özel dedektif John Constantine’den yardım istemesi ile başlıyor. Constantine aslında bir dedektif değil, şeytan avcısıdır. Olayı araştırırken şeytanların akın akın dünyaya girmeye çalıştığını fark eder ve onlara karşı amansız bir savaş başlatır.
Kaçakçı kardeşlerin gerçek hikâyesi: Lawless
- Yıl: 2012
- Tür: Biyografi, Suç, Dram
- Oyuncular: Tom Hardy, Shia LaBeouf, Guy Pearce
- Yönetmen: John Hillcoat
- IMDb: 7.2
Yaşadıkları dönem usta kaçakçılar olarak nam salmış olan Bondurant kardeşlerin hikâyesinin anlatıldığı Lawless filmi, Büyük Buhran dönemi ABD’de yaşanan olaylara odaklanıyor. Herkesin birbirini sırtından bıçaklamaya hazır olduğu bu dönemde Bondurant kardeşler sırtlarını birbirlerine yaslamışlardır ve hem diğer kaçakçılarla hem de rüşvetçi devlet görevlileriyle mücadele etmişlerdir.
Çocuk yıldızın görülmeyen acıları: Honey Boy
- Yıl: 2019
- Tür: Dram
- Oyuncular: Shia LaBeouf, Lucas Hedges, Noah Jupe
- Yönetmen: Alma Har’el
- IMDb: 7.2
Honey Boy direkt bir uyarlama olmasa bile oyuncu Shia LaBeouf’un hayatından çok fazla kesit içeriyor. Filmde, alkolik bir babanın çocuk yıldız oğlunun hikâyesini izliyoruz. Eski bir palyaço olan baba, rehabilitasyondan çıktıktan sonra oyuncu çocuğu üzerinde baskı kurar. Çocuk oyuncumuz büyüyüp bir yetişkin olduğu zaman ise mücadele etmesi gereken çok fazla travması vardır.
Golfçülerin bilinmeyen dünyası: The Greatest Game Ever Played
- Yıl: 2005
- Tür: Biyografi, Dram, Spor
- Oyuncular: Shia LaBeouf, Stephen Dillane, Elias Koteas
- Yönetmen: Bill Paxton
- IMDb: 7.4
1900’lü yılların başında golf şampiyonu olan Harry Vardon, İngiliz toplumunda bu başarının hiçbir karşılık bulmadığını düşünerek işi bırakır. Yıllar sonra Francis Ouimet isimli bir genç de aynı sorunla savaşmaya başlar, hayran olduğu golfçü ise Harry Vardon’dur. İki adam bir araya geldikten sonra toplumdaki bu anlamsız ön yargılarla mücadele etmeye karar verirler ve zorlu bir yolculuğa çıkarlar.
Hem de savaş bitti derken: Fury
- Yıl: 2014
- Tür: Aksiyon, Dram, Savaş
- Oyuncular: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman
- Yönetmen: David Ayer
- IMDb: 7.6
İkinci Dünya Savaşı’nın son günleri. 5 kişiden ve bir tanktan oluşan müfreze 300 kişiden oluşan düşman taburu ile karşı karşıya kalır. Yardım gelmeyecektir, ne yapıp edip oradan kaçmaları gerekir ama nasıl? Her saniyesini nefes nefese izleyeceğiniz bu aksiyon filmi boyunca tüm bu yaşananların nasıl yalnızca 24 saat sürmüş olabileceğine hayret edeceksiniz.
Bir hayalin peşinde üç kişi: The Peanut Butter Falcon
- Yıl: 2019
- Tür: Macera, Komedi, Dram
- Oyuncular: Zack Gottsagen, Dakota Johnson, Shia LaBeouf
- Yönetmen: Tyler Nilson, Michael Schwartz
- IMDb: 7.6
22 yaşında down sendromlu bir genç olan Zak’ın en büyük hayali güreşçi olmaktır. Bir gün bu hayalinin peşinden gitmek için kaldığı bakımevinden kaçar. Bu yolculuğunda Tyler isimli bir adamla tanışır ve Tyler ona koçluk yapmaya başlar. Bir de yanlarında iyi kalpli bir hemşire olan Eleanor vardır. Üçlümüzün bu yolculuğu, izleyenleri sanki bir masal diyarında geziyormuş gibi hissettiriyor.
Transformers ve Indiana Jones gibi filmlerde hayranlıkla izlediğimiz oyuncu Shia LaBeouf’un rol aldığı en iyi filmlerden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Shia LaBeouf filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.