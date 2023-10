Amerikan sinema dünyasının en sevilen erkek oyuncularından bir tanesi olan Shia LaBeouf, genç yaşına rağmen rol aldığı her yapımda hayran bırakan bir performansa imza atmayı başardı. Kariyerinde Transformers serisinin yanı sıra Indiana Jones gibi bazı efsane filmler de var.

Tam adıyla Shia Saide LaBeouf, 11 Haziran 1986 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrinde dünyaya geldi. Kariyerine bir oyuncu değil, komedyen olarak başladı. Şehirdeki küçük barlarda hazırladığı stand-up gösterilerini sergiliyordu. Even Stevens isimli televizyon programı ile oyunculuk hayatına adım atan Shia LaBeouf, Amerikan sinemasında hızlı bir yükseliş yakaladı.

Holes, Shia LaBeouf’un rol aldığı ilk sinema filmi oldu. Keanu Reeves ile birlikte Constantine filminde oynaması kariyerini güçlendirdi. Transformers serisi ise kelimenin tam anlamıyla hayatını değiştirdi. Daha sonra pek çok farklı yapımda adını duymuş olsak bile efsane Indiana Jones serisinde bir kez de olsa rol almış olması, onu unutulmazlar arasına ekledi. Shia LaBeouf filmleri bunlarla sınırlı değil.

En iyi Shia LaBeouf filmleri:

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

Pieces of a Woman

Holes

Transformers serisi

Constantine

Lawless

Honey Boy

The Greatest Game Ever Played

Fury

The Peanut Butter Falcon

Serinin en heyecanlı filmlerinden: Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

Yıl: 2008

Tür: Aksiyon, Macera

Oyuncular: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf

Yönetmen: Steven Spielberg

IMDb: 6.2

1981 - 2023 yılları arasında beş filmle seyircisiyle buluşan Indiana Jones serisinin dördüncü filmi Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull’da bu sefer karakterimizin peşine Sovyet ajanları düşer. Bulduğu kafatasını doğru yere ulaştırmaya çalışan profesörün genç ve gözüpek bir yoldaşı vardır. Shia LaBeouf tarafından canlandırılan bu genç adamın kim olduğunu biz söylemeyelim, emin olun görünce anlayacaksınız.

Sert bir kadın hikâyesi: Pieces of a Woman

Yıl: 2020

Tür: Dram

Oyuncular: Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn

Yönetmen: Kornel Mundruczo

IMDb: 7.0

Pieces of a Woman, özellikle kadın izleyicilerin empati kuracağı oldukça sert bir dram anlatıyor. Martha, evde doğum yaparken çocuğunu kaybetmiştir. Yaşadığı acının bir benzerini daha önce yaşamamıştır. Bu süreçte ona kocası Sean ile annesi Elizabeth yardımcı olmaya çalışırlar ama çoğu zaman yalnızca yeni sorunlar doğururlar.

Bu nasıl esir kampı: Holes

Yıl: 2003

Tür: Macera, Komedi, Dram

Oyuncular: Shia LaBeouf, Sigourney Weaver, Jon Voight

Yönetmen: Andrew Davis

IMDb: 7.0

Stanley isimli bir genç, bir gün gözaltına alınır. Tamamıyla masumdur ama bunu bir türlü ispatlayamaz. Ona iki seçenek sunulur; ya hapishaneye gidecektir ya da bir esir kampına. Tercihini esir kampından yana kullanan Stanley, burada kendisiyle aynı yaşta birçok kişi olduğunu görür. Kampta bulunanların tek bir görevi görevi vardır, kamp arazisinde gömülü olduğu düşünülen hazineyi bulmak ve patrona teslim etmek.

Gerçek bir efsane: Transformers serisi

Yıl: 2007 - 2011

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Oyuncular: Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel

Yönetmen: Michael Bay

IMDb: 7.0

Yan hikâyeleriyle beraber bugün gerçek bir efsaneye dönüşen Transformers serisinin ilk üç filmi olan Transformers, Transformers: Revenge of the Fallen ve Transformers: Dark of the Moon filmlerinde Shia LaBeouf karşımıza Sam Witwicky olarak çıkıyor. Robotların hüküm sürdüğü Cybertron gezegenindeki savaş Dünyamıza sıçramıştır. Aynı zamanda farklı araçlara dönüşebilen bu robotların savaşı ise hiç de basit olmayacaktır.

Şeytan avcısının savaşı: Constantine

Yıl: 2005

Tür: Aksiyon, Fantastik, Korku

Oyuncular: Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf

Yönetmen: Francis Lawrence

IMDb: 7.0

DC Comics’in Hellblazer isimli çizgi romanından sinemaya uyarlanan Constantine filmi, Angela isimli bir kadının ikiz kardeşinin ölümünü araştırması için özel dedektif John Constantine’den yardım istemesi ile başlıyor. Constantine aslında bir dedektif değil, şeytan avcısıdır. Olayı araştırırken şeytanların akın akın dünyaya girmeye çalıştığını fark eder ve onlara karşı amansız bir savaş başlatır.

Kaçakçı kardeşlerin gerçek hikâyesi: Lawless

Yıl: 2012

Tür: Biyografi, Suç, Dram

Oyuncular: Tom Hardy, Shia LaBeouf, Guy Pearce

Yönetmen: John Hillcoat

IMDb: 7.2

Yaşadıkları dönem usta kaçakçılar olarak nam salmış olan Bondurant kardeşlerin hikâyesinin anlatıldığı Lawless filmi, Büyük Buhran dönemi ABD’de yaşanan olaylara odaklanıyor. Herkesin birbirini sırtından bıçaklamaya hazır olduğu bu dönemde Bondurant kardeşler sırtlarını birbirlerine yaslamışlardır ve hem diğer kaçakçılarla hem de rüşvetçi devlet görevlileriyle mücadele etmişlerdir.

Çocuk yıldızın görülmeyen acıları: Honey Boy

Yıl: 2019

Tür: Dram

Oyuncular: Shia LaBeouf, Lucas Hedges, Noah Jupe

Yönetmen: Alma Har’el

IMDb: 7.2

Honey Boy direkt bir uyarlama olmasa bile oyuncu Shia LaBeouf’un hayatından çok fazla kesit içeriyor. Filmde, alkolik bir babanın çocuk yıldız oğlunun hikâyesini izliyoruz. Eski bir palyaço olan baba, rehabilitasyondan çıktıktan sonra oyuncu çocuğu üzerinde baskı kurar. Çocuk oyuncumuz büyüyüp bir yetişkin olduğu zaman ise mücadele etmesi gereken çok fazla travması vardır.

Golfçülerin bilinmeyen dünyası: The Greatest Game Ever Played

Yıl: 2005

Tür: Biyografi, Dram, Spor

Oyuncular: Shia LaBeouf, Stephen Dillane, Elias Koteas

Yönetmen: Bill Paxton

IMDb: 7.4

1900’lü yılların başında golf şampiyonu olan Harry Vardon, İngiliz toplumunda bu başarının hiçbir karşılık bulmadığını düşünerek işi bırakır. Yıllar sonra Francis Ouimet isimli bir genç de aynı sorunla savaşmaya başlar, hayran olduğu golfçü ise Harry Vardon’dur. İki adam bir araya geldikten sonra toplumdaki bu anlamsız ön yargılarla mücadele etmeye karar verirler ve zorlu bir yolculuğa çıkarlar.

Hem de savaş bitti derken: Fury

Yıl: 2014

Tür: Aksiyon, Dram, Savaş

Oyuncular: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman

Yönetmen: David Ayer

IMDb: 7.6

İkinci Dünya Savaşı’nın son günleri. 5 kişiden ve bir tanktan oluşan müfreze 300 kişiden oluşan düşman taburu ile karşı karşıya kalır. Yardım gelmeyecektir, ne yapıp edip oradan kaçmaları gerekir ama nasıl? Her saniyesini nefes nefese izleyeceğiniz bu aksiyon filmi boyunca tüm bu yaşananların nasıl yalnızca 24 saat sürmüş olabileceğine hayret edeceksiniz.

Bir hayalin peşinde üç kişi: The Peanut Butter Falcon

Yıl: 2019

Tür: Macera, Komedi, Dram

Oyuncular: Zack Gottsagen, Dakota Johnson, Shia LaBeouf

Yönetmen: Tyler Nilson, Michael Schwartz

IMDb: 7.6

22 yaşında down sendromlu bir genç olan Zak’ın en büyük hayali güreşçi olmaktır. Bir gün bu hayalinin peşinden gitmek için kaldığı bakımevinden kaçar. Bu yolculuğunda Tyler isimli bir adamla tanışır ve Tyler ona koçluk yapmaya başlar. Bir de yanlarında iyi kalpli bir hemşire olan Eleanor vardır. Üçlümüzün bu yolculuğu, izleyenleri sanki bir masal diyarında geziyormuş gibi hissettiriyor.

Transformers ve Indiana Jones gibi filmlerde hayranlıkla izlediğimiz oyuncu Shia LaBeouf’un rol aldığı en iyi filmlerden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Shia LaBeouf filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.