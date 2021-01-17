Galaksinin Koruyucuları filminin yönetmeni James Gunn, birçok filme imzasını attı. Gunn, filmlerin gerek yönetmen koltuğuna oturdu gerekse de yapımcılığını ve senaristliğini yaptı.

James Gunn, Galaksinin Koruyucuları filmiyle büyük bir üne sahip olup tanınsa da ünlü yönetmen daha birçok filme imzasını attı. Slither filmi ile başlayan yönetmenlik serüveni Suicide Squad gibi heyecanla beklenen filmlerle devam eden Gunn, attığı tweet’ler yüzünden Disney'den kovulduktan sonra Suicide Squad'ın devam filmi için Warner Bros bünyesindeki DC anlaştı.

Sonrasında Disney tarafından tekrar işe alınan James Gunn, Guardians of the Galaxy Vol.3 filmi için yeniden yönetmen koltuğuna oturdu. Hayranlarını sevindiren bu haber için bu içeriğimize göz atabilirsiniz. İşte en iyiden en kötüye doğru sıralanmış tüm James Gunn filmleri.

En iyiden en kötüye tüm James Gunn filmleri:

Guardians of the Galaxy Guardians of the Galaxy 2 Dawn of the Dead Super Slither Lollilove The Belko Experiment The Specials Scooby-Doo Suicide Squad 2 Guardians of the Galaxy 3

Çizgi dizi efsanesi Scooby-Doo'nun şahane filmi (notları önemsemeyin):

Çıkış tarihi: 2002

Tür: Macera, Komedi, Aile

IMDb puanı: 5,1

Rotten Tomatoes puanı: %30

Oyuncular: Matthew Lillard, Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar

Scooby Doo ve arkadaşları Shaggy, Fred, Daphe ve Velma, Spring Break bölgesindeki sıradışı olayları incelemek üzere Spooky Adası’na gönderilirler ve bu ada üzerine kurulu bir tatil köyünde oldukça tuhaf olaylar meydana gelir.

Problemli süper kahramanlar bir ekip kurarsa ne olur? The Specials:

Çıkış tarihi: 2000

Tür: Aksiyon, Komedi, Fantastik

IMDb puanı: 5,8

Rotten Tomatoes puanı: %47

Oyuncular: Rob Lowe, Thomas Haden Church, Paget Brewster

James Gunn’ın yazar ve yapımcılığını üstlendiği bir başka film The Specials, bir süper kahraman grubunu konu alıyor. Hepsi birbirinden garip tiplerden oluşan ekip, kişisel problemleri yüzünden dağılmaya yüz tutuyor. Çoğu süper kahraman filminin aksine The Specials filminde neredeyse hiç aksiyon yok ve filmde çok az özel efekt kullanılmış. Film, çoğunlukla kahramanların günlük yaşamlarına odaklanıyor.

80 kişilik bir iş yerinde gerilim dolu sosyal deney: The Belko Experiment

Çıkış tarihi: 2017

Tür: Korku, Gerilim

IMDb puanı: 6,1

Rotten Tomatoes puanı: %53

Oyuncular: John Gallagher Jr., Tony Goldwyn, Adria Arjona

James Gunn’ın yazar ve yapımcılığını üstlendiği film The Belko Experiment, 80 kişinin çalıştığı bir ofis binasının sosyal bir deney için kilit altına alınmasıyla yaşanan olayları anlatıyor. Bu deneyin başındaki kimliği bilinmeyen bir kişi, ofisteki çalışanların belirli sayıda iş arkadaşını öldürmesi istiyor. Ya herkes belirlenen sayıda iş arkadaşını öldürüp hayatta kalacak ya da gerekli sayıda insan öldürülmezse 80 çalışanın tamamı öldürülecek.

Tuhaf bir çiftin kaçık maceraları: Lollilove

Çıkış tarihi: 2004

Tür: Komedi

IMDb puanı: 6,2

Rotten Tomatoes puanı: %51

Oyuncular: James Gunn, Jenna Fischer, Peter Alton

LolliLove, pek çoğumuzun The Office'in Pam'i olarak bildiği Jenna Fischer'in yönettiği, James Gunn’ın senaryosunu yazdığı “mockumentary” denen türe giren bir taşlama. James Gunn ile birlikte filmin diğer başrol oyuncusu ve aynı zamanda o anki eşi Office dizisinin başrolü Jenna Fischer filmde de evli bir çifti canlandırıyor. Bütçesi yalnızca 1500 dolar olan LolliLove, genç ve zengin bir çiftin evsiz insanlara üzerinde moral verici sloganlar yazan lolipoplar dağıtarak evsizlerin hayatlarını değiştirmesini anlatıyor.

Süper kahraman filmlerini ti'ye alan bilim kurgu filmi: Slither

Çıkış tarihi: 2006

Tür: Korku, Bilim kurgu, Komedi

IMDb puanı: 6,5

Rotten Tomatoes puanı: %86

Oyuncular: Nathan Fillion, Elizabeth Banks, Michael Rooker

Grant, Starla adında hoş bir karısı olan, mutlu mesut bir hayat süren zengin biridir. Ancak durum pek de göründüğü gibi değildir. Bir gece sabahlamak üzere gittiği barda karşılaştığı Brenda kendisine karşı koyamayacağı bir eğlence vaadinde bulununca, kendini bir anda arka taraftaki korulukta bulur. Ancak gecenin zifiri karanlığında ne olduğunu anlamakta zorlandıkları sülüğümsü bir yaratık Grant’i ısırır. Çok geçmeden bu tuhaf yaratık, bulduğu bu bedeni esir alır.

Tarihin en unutulmaz zombi istalasi filmlerinden Dawn of the Dead:

Çıkış tarihi: 2004

Tür: Aksiyon, Korku

IMDb puanı: 7,3

Rotten Tomatoes puanı: %75

Oyuncular: Sarah Polley, Ving Rhames, Mekhi Phifer

Genç ve güzel bir hemşire olan Ana, hastanedeki mesaisini bitirip evine döner. Ertesi gün kocası yan komşu tarafından öldürüldükten sonra yeniden hayata döner. Ana, etraftaki zombileri fark ederek evden kaçar. Diğer kurtulmak isteyenlerle bir alışveriş merkezinde toplanırlar. Eğer hayatta kalmak istiyorlarsa birbirlerine kenetlenmekten başka çareleri yoktur.

Marvel filmlerini bir düğüm gibi birbirine bağlayan Guardians of the Galaxy 2:

Çıkış tarihi: 2017

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

IMDb puanı: 7,6

Rotten Tomatoes puanı: %85

Oyuncular: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista

Guardians of the Galaxy 2 filminde koruyucular, artık bir aile haline gelmişlerdir. Evreni düşmanlara karşı korumak için savaşırlarken kendisine Star-Lord lakabını takan Peter Quill’in gizemli geçmişinin sırları da çözülmeye başlar ve eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşür.

Dünya dışında geçen ilk Marvel filmi Guardians of the Galaxy:

Çıkış tarihi: 2014

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

IMDb puanı: 8,0

Rotten Tomatoes puanı: %91

Oyuncular: Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper

Marvel Sinematik Evreni'nin adeta bir sürprizi olan Guardians of the Galaxy, ilk filmiyle gişede inanılmaz bir başarı elde etmişti. Film, galaksiler arası uzayda yaşayan Star Lord, Groot, Gamora, Rocket ve Yokedici Drax’ın galaksinin iyiliği için verdikleri mücadeleleri anlatıyor.

BONUS: Batmış bir seriyi kurtarma çabası olan Suicide Squad 2 geliyor

Çıkış tarihi: 6 Ağustos 2021

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Oyuncular: Margot Robbie, Taika Waititi, Sylvester Stallone

DC, James Gunn’ı Suicide Squad 2 için yönetmen koltuğuna tekrar oturttu. Filmde yer alan isimler arasında Harley Quinn rolüyle Margot Robbie, Kaptan Boomerang rolüyle Jai Courtney, Rick Flag rolüyle Joel Kinnaman, Peacemaker rolüyle John Cena bulunuyor.

Bonus 2: Guardians of the Galaxy 3 de yolda

Çıkış tarihi: 2023

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Oyuncular: Elizabeth Debicki, Karen Gillan, Zoe Saldana

Serinin ilk iki filminin yönetmenliğini üstlenen James Gunn, serinin üçüncü devam halkası olan yapım için de yönetmen koltuğuna oturacak. Ünlü yönetmen, Suicide Squad’ın kurgusu bitene kadar Guardians of The Galaxy Vol. 3 çekimlerine başlamayı düşünmediğini söyledi. Filmin konusu ise henüz belli değil.