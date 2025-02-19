Mozilla, Windows 7, 8 ve 8.1 işletim sistemlerinde Firefox desteğini bir kez daha uzattı. Eski sürümlerine yönelik destek en az 19 Ağustos 2025’e kadar devam edecek.

Mozilla, Windows 7, 8 ve 8.1 işletim sistemlerinde Firefox desteğini bir kez daha uzattı. Şirketin güncellenmiş sürüm takvimine göre Firefox'un eski sürümlerine yönelik destek en az 19 Ağustos 2025’e kadar devam edecek.

Mozilla, Windows 7 işletim sistemine verdiği desteği rakiplerinin aksine bir kez daha uzattı. Güncellenmiş sürüm takvimine göre, Firefox'un eski sürümleri en az altı ay daha kullanılmaya devam edecek. İşte detaylar!

Altı ay daha uzattı

Mozilla, geçtiğimiz yılın eylül ayında Firefox’un eski Windows sürümlerinde Mart 2024’e kadar çalışmaya devam edeceğini açıklamıştı. Ancak yeni takvim, bu sürenin en az altı ay daha uzatıldığını gösteriyor. Firefox'un uzun süreli destek sunan sürümleri (ESR) olan Firefox 115 ve Firefox 128, bu süre boyunca güncellemeler almaya devam edecek.

Şirketin açıklamasına göre, Windows 7, 8 ve 8.1 için Firefox desteği Eylül 2025’te tamamen sona erecek. Ancak Mozilla, Ağustos ayında bu kararı tekrar gözden geçirerek yeni bir açıklama yapabileceğini belirtiyor.

Firefox kullanıcılarının bu tarihten sonra tarayıcıyı kullanmaya devam edebilmesi için daha yeni bir Windows sürümüne geçmeleri gerekecek. 16 Eylül 2025 itibarıyla Firefox 115 ve 128 ESR desteği sonlandırılacak ve kullanıcıların Firefox 140 ESR sürümüne yükseltmesi gerekecek.