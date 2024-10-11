Mozilla Firefox'ta tespit edilen yeni bir güvenlik açığı, yayınlanan yeni güncelleme ile kapatılmış durumda.

Kullandığımız her yazılımda güvenlik açıkları kaçınılmaz bir gerçek. Öyle ki hiçbir yazılım kusursuz değil, bu nedenle zaman zaman kötü niyetli kişilerin faydalanabileceği açıklar ortaya çıkabilir. Şimdi ise Mozilla Firefox'u kullananları etkileyen ciddi bir güvenlik açığı ortaya çıktı.

Esasında ortaya çıkan güvenlik açığı hızlı bir şekilde kapatıldı ve Mozilla Firefox'un yeni güncellemesi yayınlandı ancak tarayıcı kullanan birçok kişi tarayıcısını güncelleme konusunda genellikle çekingen davranabiliyor. Mozilla da tam da bu sebeple Mozilla Firefox kullanıcılarının en yeni güncellemeyi hızlı bir şekilde yapmaları gerektiğini söylüyor.

Yeni güvenlik açığı nelere yol açıyor?

Yaşanan güvenlik açığı CVE-2024-9680 olarak adlandırılan ve "use-after-free" adı verilen bir hata türünden kaynaklanıyor. Bu hata, sistem belleği boşaltıldıktan sonra programın hâlâ bu belleğe erişmeye çalışmasından kaynaklanıyor. Böyle bir durum sadece yazılımın hatalı çalışmasına değil, aynı zamanda kötü niyetli kişilerin sisteme sızarak zararlı yazılım çalıştırmasına olanak tanıyor.

Bu güvenlik açığını özellikle tehlikeli yapan şey ise "sıfırıncı gün" açığı olması. Sıfırıncı gün açıkları, geliştiricilerin henüz fark edip güncelleme yapamadan önce keşfedilen açıklardır. Her sıfırıncı gün açığından faydalanılamasa da Mozilla, bu özel açığın aktif olarak kullanıldığına dair raporlar aldıklarını belirtiyor. Henüz bu saldırıları kimin gerçekleştirdiği ya da ne kadar yaygın olduğu kesin olarak bilinmese de durumun ciddiyeti kullanıcıların bir an önce yeni güncellemeyi yapmalarını zorunlu kılıyor.

Mozilla Firefox nasıl güncellenir?