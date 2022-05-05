Son 1 Ayda Fiyatı En Çok Artan Ürünler Açıklandı

TÜİK, Nisan 2022 enflasyon oranlarıyla birlikte son 1 ayda fiyatı en fazla artan ürünleri de açıkladı. Bu ayın zam şampiyonu, %69,30 ile kuru soğan oldu. Kuru soğanı takip eden ürünler ise kıvırcık marul, domates ve patates gibi ürünlerdi..

Türkiye İstatistik Kurumu, bugün nisan ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Geçtiğimiz ay enflasyon on yıllar sonra ilk kez %60’ların üzerine çıkarken, nisan ayında da bu artışın yükselerek devam ettiği görüldü. TÜİK’e göre aylık enflasyon %7,25, yıllık enflasyon ise %69,97 olarak gerçekleşti.

TÜİK, enflasyon verileriyle birlikte nisan ayında fiyatında en fazla artış görülen harcama gruplarını ve ürünlerini de açıkladı. Özellikle akaryakıt zamları nedeniyle ulaştırma harcama grubu yıllık bazda artışta lider olurken, nisan ayında en fazla artış görülen grup gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Nisan ayında en fazla artış görülen ana harcama grupları

Gıda ve alkolsüz içecekler - %13,38

Konut - %7,43

TÜFE - %7,25

Giyim ve ayakkabı - %6,96

Lokanta ve oteller - %6,95

Ulaştırma - %5,12

Ev eşyası - %4,92

Alkollü içecekler ve tütün - %4,02

Eğlence ve kültür - %3,21

Eğitim - %2,89

Haberleşme - %2,87

Sağlık - %1,31

Çeşitli mal ve hizmetler - %0,93

Son 12 ayda en fazla artış görülen ana harcama grupları

Ulaştırma - %105,86

Gıda ve alkolsüz içecekler - %89,10

Ev eşyası - %77,64

TÜFE - %69,97

Lokanta ve oteller - %69,26

Konut - %61,14

Çeşitli mal ve hizmetler - %58,72

Alkollü içecekler ve tütün - %56,38

Eğlence ve kültür - %43,28

Sağlık - %35,95

Eğitim - %27,73

Giyim ve ayakkabı - %26,23

Haberleşme - %18,71

Nisan ayında fiyatı en çok artan ürünler