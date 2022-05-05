TÜİK, Nisan Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, geçtiğimiz ay on yılların rekorunun kırılmasının ardından merakla beklenen nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayı enflasyonu, mart ayından da şiddetli geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen nisan ayı enflasyon oranlarını bugün açıkladı. Geçtiğimiz ay son on yılların rekorunu kıran enflasyon, bu ay da artışını büyük oranda sürdürdü. Enflasyon, geçtiğimiz aya fark atarak arttı.

TÜİK verilerine göre nisan ayı aylık tüketici enflasyonu %7,25 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda enflasyon ise %69,97’ye ulaştı. Yurt içi üretici fiyat endeksi de aylık bazda %7,67 oranında artarken, yıllık bazda %121,82 olarak artış gerçekleştirdi. Bu verilerle birlikte Türkiye, yeni bir enflasyon rekorunu da kırmış oldu…

Nisan ayının rekortmeni gıda oldu:

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre nisan ayında fiyatı en fazla artan harcama grubu 'gıda ve alkolsüz içecekler' oldu. Buna göre bu grubun fiyatları, bir ayda %13,38 oranında arttı. Gıdayı takip eden grup konut olurken, onun ardından giyim ve ayakkabı geldi.

Yıllık bazda bakıldığındaysa en fazla artış, nisan ayı itibarıyla ulaştırmada görüldü. Ulaştırma grubu, yıllık bazda %105,86'lık artış gördü. Ulaştırmayı takip eden grup ise %89,10 ile gıda ve %77,64 ile ev eşyası oldu.

Mayıs ayında enflasyon düşecek açıklaması yapılmıştı:

Daha önce yapılan açıklamalarda enflasyonun mayıs ayına kadar yükselişini sürdüreceği, mayıs ayından itibaren kademeli düşüşün başlayabileceği belirtilmişti. Rusya - Ukrayna savaşı öncesinde yapılan bu açıklamalarda bahsi geçen sürece girmiş bulunurken, bir sonraki enflasyon açıklaması da şimdiden merakla beklenmeye başladı.