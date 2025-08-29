EA Sports’un yeni oyunu FC 26’da Fenerbahçeli futbolcuların reytingleri belli oldu. FC 25’e kıyasla bazı oyuncuların puanları yükselirken, bazılarının ise düştüğü görüldü. Yeni transferlerin reytingleri dikkat çekerken, genç yetenek Yusuf Akçiçek’in düşük reytingi oyuncuları şaşırttı.

Fenerbahçeli futbolcuların EA FC 26 reytingleri sızdırıldı. Oyuncuların bir kısmı geçen yıla göre düşüş yaşarken, bazı isimler önemli çıkışlar yakaladı. Özellikle İrfan Can Eğribayat (+5), Oğuz Aydın (+4) gibi isimlerin performansları oyuna da yansıdı. Buna karşın takımın kilit isimlerinden Fred, Szymański ve Djiku gibi futbolcuların reytingleri 1 ila 2 puan arasında düşüş yaşadı.

Bu sezon kadroya katılan oyuncular arasında Archie Brown 71 reytingiyle beklenenin altında kaldı. En dikkat çeken isimlerden biri olan En-Nesyri’nin ise FC 25’teki 83 reytingi 82’ye geriledi. Fenerbahçe’nin altyapısından çıkan genç yetenek Yusuf Akçiçek, oyunda yalnızca 65 reyting ile yer alacak.

FC 26 - Fenerbahçeli oyuncuların reytingleri