Fenerbahçeli futbolcuların EA FC 26 reytingleri sızdırıldı. Oyuncuların bir kısmı geçen yıla göre düşüş yaşarken, bazı isimler önemli çıkışlar yakaladı. Özellikle İrfan Can Eğribayat (+5), Oğuz Aydın (+4) gibi isimlerin performansları oyuna da yansıdı. Buna karşın takımın kilit isimlerinden Fred, Szymański ve Djiku gibi futbolcuların reytingleri 1 ila 2 puan arasında düşüş yaşadı.
Bu sezon kadroya katılan oyuncular arasında Archie Brown 71 reytingiyle beklenenin altında kaldı. En dikkat çeken isimlerden biri olan En-Nesyri’nin ise FC 25’teki 83 reytingi 82’ye geriledi. Fenerbahçe’nin altyapısından çıkan genç yetenek Yusuf Akçiçek, oyunda yalnızca 65 reyting ile yer alacak.
FC 26 - Fenerbahçeli oyuncuların reytingleri
|FC 25 Reytingi
|FC 26 Reytingi
|En-Nesyri
|83
|82 (-1)
|Anderson Talisca
|82
|81 (-1)
|Škriniar
|81
|81 (0)
|Fred
|81
|80 (-1)
|Livaković
|80
|80 (0)
|Durán
|74
|79 (+5)
|Diego Carlos
|80
|78 (-2)
|Amrabat
|78
|78 (0)
|İrfan Can Kahveci
|79
|78 (-1)
|Szymański
|80
|78 (-2)
|Djiku
|79
|77 (-2)
|Nélson Semedo
|78
|77 (-1)
|Çağlar Söyüncü
|78
|77 (-1)
|İsmail Yüksek
|77
|77 (0)
|Oğuz Aydın
|73
|77 (+4)
|Cengiz Ünder
|76
|76 (0)
|Rodrigo Becão
|78
|76 (-2)
|Oosterwolde
|75
|76 (+1)
|İrfan Can Eğribayat
|70
|75 (+5)
|Mert Müldür
|74
|74 (0)
|Emre Mor
|73
|73 (0)
|Lincoln
|-
|73
|Cenk Tosun
|74
|72 (-2)
|Miha Zajc
|73
|72 (-1)
|Levent Mercan
|72
|71 (-1)
|Archie Brown
|70
|71 (+1)
|Mimovic
|-
|70
|Mert Hakan Yandaş
|71
|70 (-1)
|Çetin
|60
|67 (+7)
|Bartuğ Elmaz
|66
|66 (0)
|Burak Kapacak
|66
|66 (0)
|Omar Fayed
|-
|65
|Yusuf Akçiçek
|-
|65