EA FC 26’da Fenerbahçeli Futbolcuların Reytingleri Belli Oldu

EA Sports’un yeni oyunu FC 26’da Fenerbahçeli futbolcuların reytingleri belli oldu. FC 25’e kıyasla bazı oyuncuların puanları yükselirken, bazılarının ise düştüğü görüldü. Yeni transferlerin reytingleri dikkat çekerken, genç yetenek Yusuf Akçiçek’in düşük reytingi oyuncuları şaşırttı.

Fenerbahçeli futbolcuların EA FC 26 reytingleri sızdırıldı. Oyuncuların bir kısmı geçen yıla göre düşüş yaşarken, bazı isimler önemli çıkışlar yakaladı. Özellikle İrfan Can Eğribayat (+5), Oğuz Aydın (+4) gibi isimlerin performansları oyuna da yansıdı. Buna karşın takımın kilit isimlerinden Fred, Szymański ve Djiku gibi futbolcuların reytingleri 1 ila 2 puan arasında düşüş yaşadı. 

Bu sezon kadroya katılan oyuncular arasında Archie Brown 71 reytingiyle beklenenin altında kaldı. En dikkat çeken isimlerden biri olan En-Nesyri’nin ise FC 25’teki 83 reytingi 82’ye geriledi. Fenerbahçe’nin altyapısından çıkan genç yetenek Yusuf Akçiçek, oyunda yalnızca 65 reyting ile yer alacak.

FC 26 - Fenerbahçeli oyuncuların reytingleri

FC 26 fenerbahçe

  FC 25 Reytingi FC 26 Reytingi
En-Nesyri 83 82 (-1)
Anderson Talisca 82 81 (-1)
Škriniar 81 81 (0)
Fred 81 80 (-1)
Livaković 80 80 (0)
Durán 74 79 (+5)
Diego Carlos 80 78 (-2)
Amrabat 78 78 (0)
İrfan Can Kahveci 79 78 (-1)
Szymański 80 78 (-2)
Djiku 79 77 (-2)
Nélson Semedo 78 77 (-1)
Çağlar Söyüncü 78 77 (-1)
İsmail Yüksek 77 77 (0)
Oğuz Aydın 73 77 (+4)
Cengiz Ünder 76 76 (0)
Rodrigo Becão 78 76 (-2)
Oosterwolde 75 76 (+1)
İrfan Can Eğribayat 70 75 (+5)
Mert Müldür 74 74 (0)
Emre Mor 73 73 (0)
Lincoln - 73
Cenk Tosun 74 72 (-2)
Miha Zajc 73 72 (-1)
Levent Mercan 72 71 (-1)
Archie Brown 70 71 (+1)
Mimovic - 70
Mert Hakan Yandaş 71 70 (-1)
Çetin 60 67 (+7)
Bartuğ Elmaz 66 66 (0)
Burak Kapacak 66 66 (0)
Omar Fayed - 65
Yusuf Akçiçek - 65

