EA, FC 26'da yer alacak tüm stadyumların listesini yayımladı ve listede Fenerbahçe ve Galatasaray'ın stadyumunun yanı sıra Beşiktaş'ın da stadı bulunuyor.

EA'in merakla beklenen yeni futbol oyunu FC 26 için çıkış tarihi yaklaştıkça yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yeni yapılan duyuruya göre Beşiktaş'ın stadı Tüpraş Stadyumu'nun oyunda bulunacağı resmîleşmiş oldu.

Bildiğiniz üzere EA, geçtiğimiz yıl Galatasaray ve Fenerbahçe ile partnerlik imzalamış ve iki takımın stadyumu oyuna eklenmişti. Bu yıl bu partnerler arasına Beşiktaş'ın da katılmasıyla birlikte oyunda stadyumunun yer alıp almayacağı merak ediliyordu.

Tüpraş Stadyumu'ndan yayımlanan ekran görüntüsü:

Partnerlik duyurusunun yapıldığı videoda Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nu görmüş olsak da bu konuyla ilgili EA'den resmî açıklama gelmemişti. EA nihayet bugün oyunda yer alacak stadyumların tam listesini yayımladı ve bu listede Chobani Stadyumu ve RAMS Park'ın yanı sıra Tüpraş Stadyumu da yer alıyor.

Ayrıca listeye bakıldığında Trendyol Süper Lig'den sadece bu üç stadyumun FC 26'da yer alacağını görebiliyoruz. Tüpraş Stadyumu'nun yanı sıra FC 26'ya yeni eklenen stadyumlar arasında Allianz Arena, Stadio Diego Armando Maradona, Hill Dickinson Stadyumu ve Stade de la Beaujoire gibi birçok yeni stadyum da yer alıyor. FC 26'da yer alacak stadyumların tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.