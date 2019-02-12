Fok Dışkısında Bulunan USB Belleğin Sahibine Ulaşıldı

Güney Adası’nda, bir leopar fokunun dışkısında bulunan USB belleğin sahibine sonunda ulaşıldı.

Ulusal Su ve Atmosferik Araştırmalar Enstitüsü - NIWA, geçtiğimiz hafta resmi Twitter hesabı aracılığı ile oldukça enteresan bir video paylaşmıştı. NIWA, bir leopar fokunun dışkısında bulunan USB bellekten alınan video sayesinde, USB'nin sahibini aramaya koyulmuştu.

Yapılan büyük çaplı aramalar sonucunda yukarıdaki videonun da içinde bulunduğu, foklara dair çeşitli fotoğrafların ve materyallerin sahibi en sonunda ortaya çıktı. Bu durum için 'Gökte ararken yerde bulduk' tabiri cuk oturacaktır: Nitekim kayıp USB'nin sahibi de bir NIWA araştırmacısı çıktı.

"Global çapta yapılan araştırmalar sonucunda, dışkıdaki USB belleğin sahibi belli oldu. Sadece şunu söyleyebiliriz, kendisi 'eve' çok yakın."

Denize atılan gereksiz plastiklerle vücudu zarar görebilen fok balıklarını korumayı ve yaşatmayı gözeten NIWA, tüm bu süreçte bir 'farkındalık yaratma kampanyası' yürütmüş de olabilir. Yani ortada gerçekten de kayıp bir USB olmayabilir ama oldukça güzel bir amaca hizmet eden, sonu da güzel biten bir süreç yaşamış olduk.