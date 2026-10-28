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M6 İşlemcili MacBook Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

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Apple, M6 işlemciyle donattığı yeni 14 inç MacBook Pro modelini tanıttı.

M6 İşlemcili MacBook Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, profesyonel dizüstü bilgisayar ailesinin en popüler üyesi olan 14 inç MacBook Pro modelini dün paylaştığı bir blog gönderisiyle resmen dünya çapında tanıttı. Cihazın dış görünümünde herhangi bir radikal değişikliğe gitmeyen şirket, asıl gövde gösterisini yeni nesil işlemcisiyle yapıyor.

Peki Apple’ın yeni MacBook Pro modeli kullanıcılara ne gibi özellikler sunacak? Türkiye fiyatı ne kadar? Yeni MacBook modeliyle ilgili bilmeniz gereken tüm detayları sizler için derledik.

İçerikten Görseller

M6 İşlemcili MacBook Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı
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Karşınızda yeni MacBook Pro

Yeni bilgisayar, Apple’ın bu makinede kullandığı ilk 2 nm mimarili silikon M6 çipiyle güçlendirildi. M6 çipi; 2 adet süper çekirdek, 4 adet performans çekirdeği ve 6 adet verimlilik çekirdeğinden oluşan toplam 12 çekirdekli bir CPU mimarisine sahip. Bu işlemci mimarisine yine 12 çekirdekli güçlü bir GPU birimi eşlik ediyor. Bir önceki nesilde yer alan 10 çekirdekli CPU (4 süper çekirdek, 6 verimlilik çekirdeği) ve 10 çekirdekli GPU kurulumuna kıyasla çekirdek sayısı tarafında doğrudan bir artış söz konusu. Şirket, M6'nın dünyanın en hızlı CPU çekirdeğine sahip olduğunu ve bir önceki nesil M5 modeline göre grafik tarafında %30’a, yapay zekâ iş yüklerinde ise %25’e varan performans artışı sağladığını söylüyor.

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Yeni 14 inç MacBook Pro’nun en çarpıcı yeniliklerinden biri doğrudan yapay zekâ donanımında kendini gösteriyor. Apple, M5 modelinde 16 çekirdek olan Neural Engine birimini bu modelde çift sistemli 16 çekirdekli (toplamda 32 çekirdek) yeni bir yapıya taşıdı. GPU üzerinde yer alan ek Nöral Hızlandırıcılar ve 32 çekirdekli bu yeni Neural Engine sayesinde bilgisayar; gerek Siri AI gerekse sistem genelindeki yerel büyük dil modellerini doğrudan cihaz üzerinde çok daha akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor.

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Bellek tarafında ise giriş seviyesi yine 16 GB olarak belirlenirken, konfigürasyon seçenekleri 32 GB’a kadar uzanıyor. Bant genişliği konusunda da kritik bir detay bulunuyor: Bellek bant genişliği 153 GB/s seviyesinden 170 GB/s seviyesine yükseltildi fakat bu artış yalnızca 24 GB ve 32 GB bellek seçeneklerine sahip modellerde geçerli. Depolama alanı ise 1 TB’tan başlayıp 4 TB’a kadar konfigüre edilebiliyor. Apple'ın geçtiğimiz mart ayında eski nesilden 512 GB seçeneğini kaldırmış olması nedeniyle 1 TB başlangıç standardı bu modelde de korunuyor.

Cihazın kendi ekranı ise bilinen 14.2 inç büyüklüğündeki Liquid Retina XDR Mini-LED panelini koruyor. 3024 x 1964 piksel çözünürlük, 120 Hz ProMotion dinamik yenileme hızı ve 1.600 nit tepe HDR parlaklık değeri sunan bu ekranda, parlama ve yansımaları azaltmak isteyenler için opsiyonel nano-texture kaplama seçeneği de sunuluyor. 1.55 cm kalınlığa ve 1.55 kg ağırlığa sahip olan model, Uzay Siyahı ve Gümüş renkleriyle geliyor.

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Bağlantı tarafında pek bir yenilik yok. 3 adet Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, MagSafe 3 şarj girişi, SDXC kart okuyucu yuvası ve 3.5 mm kulaklık jakı yer almaya devam ediyor. Ancak kablosuz iletişim tarafında Apple'ın N1 kodlu kablosuz çipi sayesinde doğrudan Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 teknolojilerine geçiş yapılmış. Pil ömründen de bahsedelim. Cihaz, önceki nesildeki 72.4 Wh kapasiteli bataryayı kullanmaya devam ediyor ve tek şarjla 24 saate kadar video oynatma veya 16 saate kadar web gezintisi süresi vadediyor.

Yeni MacBook Pro fiyatı

Versiyon Fiyatı
14 inç M6 MacBook Pro (16 GB + 1 TB) 137.999 TL

Cihaz, 28 Ekim itibarıyla ön siparişe açılacak. Piyasaya sürülme tarihi ise 6 Kasım olarak açıklandı.

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